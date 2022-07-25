Her türlü yapıştırma işinizde kullanabileceğiniz pratik ve etkili en iyi tutkal markaları

Yapıştırma işlemleriniz için etkili bir ürün arıyorsanız tercihinizi tutkaldan yana kullanabilirsiniz. Öyleyse öncelikle ''Tutkal ne demek?'' sorusunu detaylı olarak yanıtlayalım. Tutkal; hayvansal maddelerden ya da yapay olarak elde edilen, katılaşıp sertleşme özelliğine sahip bir yapıştırıcı. Kâğıt, ahşap ve duvar kâğıdı gibi alanlarda kullanmak için farklı tutkal çeşitleri bulunuyor. Siz de her türlü yapıştırma işinizde kullanabileceğiniz pratik ve etkili en iyi tutkal markalarına göz atmaya ne dersiniz?

1. Her alanda kullanıma uygun: Südor Beyaz Tutkal

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Farklı alanlarda kullanabileceğiniz tek bir tutkal önerisi istiyorsanız Südor Beyaz Tutkal’ı çok seveceksiniz. 500 gramlık ürünü büroda, evde, okulda, çiçek ve slime yapımında kullanabilirsiniz. Tutkalı özel kapağı sayesinde pratik olarak kullanabilirsiniz. Su bazlı ürün, içerisinde zararlı madde ve dolgu malzemesi bulundurmuyor. Bu sayede toksik de değil. Beyaz renkteki tutkal, kuruduktan sonra tamamen şeffaflaşıyor ve görünmüyor. Ürünü kumaş, ahşap, kâğıt ve bilimum yüzeye kolayca uygulayabilirsiniz. En iyi tutkal listesindeki Südor Beyaz Tutkal’ı en güçlü yapıştırma sonucunu almak için kullanabilirsiniz.

2. Panç nakışını kolayca sabitlemek için özel üretilen Hobialem Kandillo Panç Tutkalı

Sırada panç nakışında kullanılmak için özel olarak üretilen bir tutkal önerimiz var. Öncelikle punch ya da pançın ne olduğunu bilmeyenler için ne anlama geldiğini açıklayalım. Panç, kumaş üzerine kendi özel iğnesi ile uygulanan 3 boyutlu bir işleme tekniği. ''Hobialem Kandillo Tutkal ne işe yarar?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. Ürün; yaptığınız projelerin zamanla bozulmaması, yıkandıktan sonra toplanmaması ve işlemelerdeki iplerin büzüşmemesi için kullanılıyor. Temel olarak panç nakışının arka yüzünü sabitlemeye yarayan su bazlı tutkal kuruyunca şeffaflaşıyor. Ayrıca kumaş üzerinde leke de bırakmıyor.

3. Güzelce yapışan duvar kâğıtları: Acıselsan Optima Duvar Kağıdı Tutkalı

Tutkal çeşitleri arasında yer alan duvar kâğıdı tutkalı, diğerlerinden farklı olarak sıvı yapıda bulunmuyor. Ürünü kullanmak için sizin hazırlamanız gerekiyor. Tutkal yapımını merak ediyorsanız ''Tutkal nasıl yapılır?'' sizin için hemen yanıtlayalım. Bir paket yani 250 gramlık tutkala 9-10 litre su ekleyin ve ardından ikiliyi karıştırın. Elde ettiğiniz tutkal karışımı ile yaklaşık beş-sekiz rulo kâğıt kaplayabilirsiniz. Tutkalı kullanarak duvar kâğıtlarınızı en güçlü şekilde yapıştırabilirsiniz. Acıelsan Optima Duvar Kâğıdı Tutkalı, evinizi en güzel şekilde dekore etmeniz için en büyük yardımcınız olacak.

4. Evde, okulda ve ofiste: Artebella Kağıt Tutkalı

En iyi tutkal markaları listesinde yer alan Artebella, kâğıt ve craft uygulamalarında kullanıma çok uygun bir tutkal üretmiş. Artebella Kâğıt Tutkalı, 130 ml boyutunda ve beyaz renkli. Kokusuz olan ve güçlü tutunma sağlayan ürün, su bazlı yapıda bulunuyor. Kuvvetli yapıştırma özellikli tutkal, kâğıt ve evraklarınızı en sağlam şekilde yapıştırarak sizi hiç uğraştırmıyor. Tutkalın içeriğinde sağlığa zararlı hiçbir madde yok. Ürünü okulda, evde ve ofiste ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Pratik ve güvenli olan ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

5. Topaklanma yapmayan kokusuz bir seçenek: Başyapı Dizayn Özel Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı Tutkalı

Duvar kâğıdı yapıştırmak için özel olarak tasarlanan Başyapı Dizayn Özel Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı Tutkalı, tüm duvar kâğıtları ile uyumlu. Nötr pH değerine sahip ürün, patates nişastasından üretiliyor. Soğuk suda kolayca çözülen tutkal, topaklanma yapmıyor ve 5 dakika gibi kısa bir sürede kolayca hazırlanıyor. Kokusuz ürün, doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması sayesinde de sık sık tercih ediliyor. Merak edenler için ''Tutkal nasıl çıkar?'' sorusunu da yanıtlayalım. Duvar kâğıdının üzerinde iz yapmayan tutkal, kolayca sökülüyor. Çıkarılırken herhangi bir leke bırakmıyor ve böylece rahatça temizleniyor.

6. İç ve dış mekânlardaki yapıştırma işlemleri için kullanabilirsiniz: VODABOND D-3 Ahşap Tutkalı

Vodabond D-3 Ahşap Tutkalı; akrilik bazlı çok fonksiyonlu inşaat yapıştırıcısı, dolgu ve yalıtım macunu olarak kullanılıyor. Beyaz renkteki kokusuz ürün solvent içermiyor. Suya dayanıklı tutkal, kuruduktan sonra yüksek esneklik sunuyor. Ahşap, metal, taş, fayans, tuğla ve plastik gibi malzemelerin yapıştırılması için tercih edilebiliyor. Ürünün diğer kullanım alanlarını merak ediyorsanız sizi hemen aydınlatalım: Tutkalı süpürgelik, dekoratif duvar kaplaması, kapı pervazı gibi iç ve dış mekân yapıştırmalarında kullanabilirsiniz. Ayrıca montaj uygulamalarında ve sızdırmazlık gerektiren birleşim yerlerinde çatlak ve boşlukları doldurmak için tercih edebilirsiniz.

7. Su geçirmez özellikli: Titebond 5003 II Premium Ahşap Tutkal

Ahşap malzemeler için kullanabileceğiniz kaliteli ve güçlü yapıştırma özellikli ürün arıyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. Titebond II Premium, iç ve dış mekânlar için kullanıma uygun bir tutkal. Su geçirmez özelliği sayesinde ürünü uyguladığınız alanı su ile kolayca silebilirsiniz. Yeniden bilenebilir, üstü boyanabilir ve çoğu yüzeyde kullanılabilir olması da ürünün en avantajlı özellikleri arasında yer alıyor. İçeriğinde hiçbir çözücü madde ve toksik bağlayıcı içermiyor. Yüksek kaliteli ürünün birçok kişi tarafından satın alınıp çok sevildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

8. Yüksek kalitesiyle Apel MDF Profil Tutkalı

Üstün yapıştırma gücüne sahip Apel MDF Profil Tutkalı, D3 normunda ve PVAC bazlı olmasıyla öne çıkıyor. Beyaz renkteki emülsiyon tutkalı kuruduğunda şeffaflaşıyor. Ürün, homopolimer yapısı sayesinde ağaç masiflerinin nem oranı yüksek olsa dahi onları birbirlerine yapıştırmak için kullanılabiliyor. Ayrıca kırlangıç makinelerinde kullanım için özel olarak tasarlanan su bazlı Apel MDF Profil Tutkalı koku yaymıyor. Deri için uygun formülasyonla üretildiği için deriye de zarar vermiyor. Tutkalı yapışkan kalıntısının üzerine doğrudan uygulayarak da kullanabilirsiniz.

9. Günlük işlerinizde kullanıma uygun: Brons Br-410 Plastik Tutkal

Brons Br-410 Plastik Tutkal, evde ve ofiste küçük yapıştırma işlerinde en büyük yardımcınız olmak için uygun. Ürünü kâğıt, karton, ahşap, kumaş, çiçek ve slime gibi çeşitli işlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tutkaldan en iyi sonucu almak için pürüzsüz yüzeylere uygulama yapmanız öneriliyor. Brons Tutkal; az miktarda kullanıldığında bile etkili, güçlü ve hızlı sonuçlar veriyor. Yıkanabilen beyaz renkli ürün, toksik madde içermiyor. Kıyafetinize tutkal bulaşması durumunda ''Tutkal nasıl temizlenir?'' diye endişelenmenize de gerek yok. Bir-iki kaşık amonyağı ve yarım su bardağı suyu karıştırıp lekeli bölgeye sürün ve hafifçe ovalayın. Bu kadar kolay!

10. Suda kolayca eriyebilir: VODABOND Duvar Kağıdı Tutkalı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Listemizin son sırasında duvar kâğıdı yapıştırmak için özel olarak kullanabileceğiniz tutkal önerimiz var. Vodabond Duvar Kâğıdı Tutkalı, selülozik yapısı ile tekstil ve kâğıt tabanlı duvar kâğıtları için yapıştırıcı olarak kullanılabiliyor. Film oluşturucu özelliği sayesinde suda kolayca eriyebiliyor. Tutkalı su ile karıştırarak kullanıma hazır hâle getirip beş altı ruloyu kolayca yapıştırabilirsiniz. ''Vodabond Tutkal ne kadar sürede kurur?'' sorusu aklınızı kurcalıyorsa bu soruyu da hemen yanıtlayalım. Duvar kâğıdı tutkalının en iyi şekilde kuruması için en az 12 saat beklemeniz gerekiyor.