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  4. Her yerde aranıyordu, İstanbul'da kaldığı tespit edildi! Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhuannad Aloqlah yakalandı

Her yerde aranıyordu, İstanbul'da kaldığı tespit edildi! Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhuannad Aloqlah yakalandı

13.12.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Interpol tarafında kırmızı bülten ile aranan, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Her yerde aranıyordu, İstanbul'da kaldığı tespit edildi! Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhuannad Aloqlah yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Kafes-19 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

EVİNDE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Aloqlah Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında "Milletimizin bilmesini isterim ki; geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" mesajını da verdi.

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operasyon
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