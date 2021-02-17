HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her yerde aranıyordu! Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

Her yerde aranıyordu! Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

17.02.2021 00:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Her yerde aranıyordu! Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.

OTOMOBİLE 500 METRE MESAFEDE CESEDİ BULUNDU

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı.

Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyip evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor'Kayak yapmaya gidiyorum' diyip evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor

İNTİHAR ETMİŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Feci kaza! Otoyol trafiğe kapandıFeci kaza! Otoyol trafiğe kapandı
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama: Bu bir katliamdır

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Feci kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık

'Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.