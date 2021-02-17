Her yerde aranıyordu! Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.

OTOMOBİLE 500 METRE MESAFEDE CESEDİ BULUNDU

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı.

Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ETMİŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı. (AA)



