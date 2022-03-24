Herkes buna gülüyor! Boris Johnson'ın NATO zirvesindeki rahat tavırları gündem yarattı

Rusya – Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken bölgedeki çatışmalar ve Ukrayna halkının direnişi hız kesmeden devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana NATO liderleri ilk kez bir araya geldi.

Liderler bugün Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırmak için Brüksel’deki NATO Karargahı’nda toplandılar. Kritik toplantıların öncesinde, sabah saatlerinde ise bir süre sohbet edip, aile fotoğrafı çektirdiler.

BORIS JOHNSON'IN TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşması ve liderlerin toplanarak fotoğraf çektirdikleri anlar kamuoyunun gündemine oturdu. Çekim alanındaki liderler arasından Boris Johnson’ın iki elini arkada kavuşturduğu ve ceketinin önünü açık bir şekilde durduğu anlar kameralara yansıdı.

'TAM BİR ŞAKLABAN'

Johnson'un rahat tavırlarına özellikle İngilizler, Twitter üzerinden tepki gösterdi. Liderlerin tavırlarını oldukça lakayt bulan kullanıcılar, yorumlarında Johnson’ı utanç kaynağı olmakla suçlarken ve 'şaklaban gibi davranıyor' ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN BASIN BUNA GÜLÜYOR"

İngiliz The Guardian gazetesinde görevli gazeteci Jessica Elgot ise, “Boris Johnson, fotoğraf çekiminden sonra Joe Biden’a yanaşıp sohbet ederlerken Macron aralarına girerek onları ayırdı. Bütün basın odası buna gülüyor.” dedi.





