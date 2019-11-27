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Herkes bunu merak ediyor: Balkanlar'daki depremler Türkiye'yi etkiler mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

Arnavutluk ve Bosna-Hersek'te dün, Yunanistan'da ise bugün büyüklüğü 5'in üzerinde olmak üzere depremler meydana geldi. Arnavutluk'taki depremde 26 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı. Balkanlar'da yaşanan depremler sonrasında herkes şimdi bu depremlerin Türkiye'ye etkisinin olup olmayacağını merak ediyor.

Herkes bunu merak ediyor: Balkanlar'daki depremler Türkiye'yi etkiler mi?

Balkanlar beşik gibi sallanıyor. Dün Arnavutluk ve Bosna Hersek'te bugün ise Yunanistan'ta depremler meydana geldi. Arnavutluk'taki depremde 26 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi yaralandı. Balkanlar'da meydana gelen depremler sonrasında herkes bu depremlerin Türkiye'ye etkisinin olup olmayacağını merak ediyor.

Habertürk TV'de Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balkanlar'da arka arkaya meydana gelen depremleri değerlendirirken, Türkiye'ye olası etkilerini anlattı.

"BU DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİl"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, peş peşe gelen bu depremler hakkında, "Deprem fırtınası değil bu. Alp-Himalaya kuşağı üzerindeki ülkelerde gerilme biriktiğinde bu açık ortaya çıkmak zorunda. Bu üç deprem apayrı deprem. Bu kuşak dünyanın en tehlikeli, en aktif fay zonlarından biri. Bu depremler sürpriz değil" dedi.

Türkiye'nin bu depremlerden etkilenmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "Ama şunu unutmayın ki Türkiye'de 15 farklı bölgede deprem üretilirse sürpriz olmaz. Türkiye bu fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Depremler devam ediyor ve etmeye devam edecek. Depremler Türkiye'nin kaderi. Büyük depremler olacak. Son 120 yılda 77 çok hasar yapıcı deprem olmuş bu bizi dünyada 4'üncü sıraya yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"ARNAVUTLUK VE YUNANİSTAN'DAKİ DEPREMLERİN TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİ TETİKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaptığı açıklamada, bölgenin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, "Bu bölgedeki depremler sürpriz değil. Genellikle 7'ye kadar varır ama 7'yi geçmez. Türkiye'ye doğru dağ kuşakları benzerlikleri var. Girit'in batısındaki deprem endişe vericiydi. Buradaki depremler Arnavutluk depreminden daha şiddetli ve daha yıkıcı olabilirdi. Girit bölgesi daha önemli, daha büyük depremler oluşturan bölgeler. Büyük yıkımlar olabilir, tsunamiler olabilir, volkanları tetikleyebilir" diye konuştu.

Prof. Ersoy, "Türkiye açısından ise Muğla'dan Antalya'ya kadar olan bölgedeki depremlerin mekanizması benzer. Mekanizma benzerliği var. Ne Arnavutluk'taki ne Yunanistan'daki depremlerin Türkiye'deki depremleri tetiklemesi mümkün değil. Hele Marmara'yı tetiklemesi mümkün değil" dedi.

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Balkanlar deprem Arnavutluk Yunanistan bosna hersek

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