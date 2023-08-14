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Herkes iPhone 15'i konuşurken... Bir kaynak, o konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi!

14.08.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 merakla bekleniyor. Ancak gündemde aynı zamanda Apple'ın yeni nesil Mac modellerinde kullanılması beklenen M3 serisi işlemciler de var. Herkes neredeyse iPhone 15 hakkında konuşurken, dikkat çeken bir kaynak çarpıcı bilgiler paylaştı.

Herkes iPhone 15'i konuşurken... Bir kaynak, o konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi!

Eğer söylentiler doğruysa Apple M1 ve M2 serisi çipler sonrası yüzünü M3 serisi yeni nesil çiplerine dönecek. İddialara göre yeni nesil MacBook'lar, Apple'ın M3 çipini barındıracak. Yeni nesil çiplerin M3, M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra çiplerinden oluşacağı konuşulurken, yeni çipler hakkında dikkat çekici iddialar geldi.

Bloomberg'den Mark Gurman, son Power On bülteninde Apple'ın M3 çipleri hakkında iddialarda bulundu. Gurman, geliştirici kayıtlarına dayanarak Apple'ın M3, M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra çiplerinin özelliklerini ve hangi yeni Mac modellerinde bulunacaklarına dair bazı bilgiler öne sürdü.

Gurman, gerçek teknik özelliklerin üretim sürecinde değişebileceğini, dolayısıyla tüketicilerin eline geçen versiyonun Apple'ın dahili olarak test ettiğinden farklı olabileceğini belirtti.

mac

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İŞTE GURMAN'IN PAYLAŞTIĞI O BİLGİLER

M3

Özellikler: sekiz CPU çekirdeği (dört performans ve dört verimlilik) ve 10 GPU çekirdeği.
Çipi kullanacak olası Mac'ler: Temel MacBook Pro, 13 inç MacBook Air, 15 inç MacBook Air, Mac mini, iMac. (Gurman'ın iddiasına göre bir sonraki iPad Pro da M3'ü alacak.)

M3 PRO

Temel yapılandırma: 12 CPU çekirdeği (altı performans ve altı verimlilik) ve 18 GPU çekirdeği.
Üst yapılandırma: 14 CPU çekirdeği (sekiz performans ve altı verimlilik) ve 20 GPU çekirdeği.
Çipi kullanacak olası Mac'ler: 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, Mac mini.

M3 MAX

Temel yapılandırma: 16 CPU çekirdeği (12 performans ve dört verimlilik) ve 32 GPU çekirdeği.
Üst yapılandırma: 16 CPU çekirdeği (12 performans ve dört verimlilik) ve 40 GPU çekirdeği.
Çipi kullanacak olası Mac'ler: 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, Mac Studio.

M3 ULTRA

Temel yapılandırma: 32 CPU çekirdeği (24 performans ve sekiz verimlilik) ve 64 GPU çekirdeği.
Üst yapılandırma: 32 CPU çekirdeği (24 performans ve sekiz verimlilik) ve 80 GPU çekirdeği.
Çipi kullanacak olası Mac'ler: Mac Studio ve Mac Pro (Apple bunları üretmeye devam ederse).

36GB VE 48GB VERSİYONLAR

İşlem gücünün yanı sıra, mevcut bellek seçeneklerinin sayısı da Apple'ın yeni nesil M3 destekli Mac'lerinde değişebileceği söyleniyor. Gurman, Apple'ın test ettiği MacBook Pro'lardan 36GB ve 48GB versiyonlarının geliştirici günlüklerinde listelendiğini öne sürdü. Şu anda MacBook Pro'lar (14 ve 16 inç) yalnızca 16GB, 32GB, 64GB ve 96GB olarak mevcut.

Önceki söylentilere göre M3 çipi, Apple'ın M1 ve M2 çipleri için kullanılan 5nm süreci yerine TSMC'nin yeni 3nm üretim sürecini kullanacak.

Bu yılın başlarında Gurman, M3 çipli ilk Mac'leri Ekim ayında görebileceğimizi iddia etmişti.

Ancak, Apple'ın M3 Pro ve M3 Max'i içeren Mac'leri piyasaya sürmeye başlaması için 2024 yılına kadar beklememiz gerekeceğini öne sürüyor.

M3 Ultra içinse daha da uzun bir süre beklemek gerekebilir.

Son olarak unutmamakta fayda var: Apple henüz M3 çipinin var olduğunu resmi olarak onaylamadı, bu yüzden şimdilik tüm bunlara temkinli yaklaşmak ve iddia olarak kabul etmek en doğrusu olacak gibi görünüyor.

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