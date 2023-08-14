HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone X'in izinden: Özel model Apple Watch X yolda olabilir!

iPhone X'in izinden: Özel model Apple Watch X yolda olabilir!

14.08.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın Apple Watch'ın 10. yıldönümüne özel Apple Watch X olarak adlandırılan yeni bir modelle büyük bir tasarım değişikliğine gideceği iddia edildi. İddiaya göre cihazın, Apple Watch'ın 10. yıldönümüne uygun olarak 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

iPhone X'in izinden: Özel model Apple Watch X yolda olabilir!

Apple, Apple Watch'ın 10. yıldönümü için Apple Watch X olarak adlandırılacak bir modelle Apple Watch'un tasarımını tamamen yenileyebilir.

APPLE WATCH X Mİ GELİYOR?

Bloomberg'den Mark Gurman, "Power On" bülteninin son sayısında, cihazı, iPhone'un 10. yılına özel olarak çıkartılan iPhone X'e benzer şekilde "Apple Watch X" olarak adlandırıyor.

iphonex

İlk Apple Watch 2014 yılında tanıtılmış ve 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

Bu yüzden Gurman, Apple Watch X'in tam olarak 2024'te mi yoksa 2025'te mi piyasaya sürüleceğinden emin değil.

Ancak buna bağlı olarak 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylesek herhalde yanlış olmaz.

KORDON İDDİASI

Apple'ın Apple Watch X için daha ince bir kasanın yanı sıra kordonların cihaza takılması için farklı yollar üzerinde çalıştığı da iddia edildi.

İddiaya göre, yeni Apple Watch modellerinin geliştirilmesinde yer alan kişiler Gurman'a, mevcut kordon sisteminin büyük miktarda yer kapladığını, bu yerin daha büyük piller veya diğer dahili bileşenler için daha iyi kullanılabileceğini söyledi.

Bu nedenle Apple'ın şu anda manyetik bir kordon takma sistemini düşündüğü öne sürüldü.

Ancak iddiaya göre bu sistemin şu anda Apple Watch X'e hazır olup olmayacağı veya mevcut olup olmayacağı belli değil.

Apple Watch X'in kan basıncı izleme özelliğine sahip ilk Apple Watch olabileceği de gelen iddialar arasında.

APPLE WATCH SERIES 9'DA KÜÇÜK YENİLEME

Gurman, Apple Watch Series 9'un, cihazın son yıllarda aldığı kademeli güncellemelere benzer şekilde yalnızca "küçük bir yenileme" olacağını da sözlerine ekledi.

Yeni cihazların daha hızlı işlemcilere ve yeni renk seçeneklerine sahip olması, ancak bunun dışında mevcut modellerle büyük ölçüde aynı olması bekleniyor.

Gurman bunun "ürünün tarihindeki tartışmasız en küçük yükseltme" olduğunu öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük kan kaybı! Neredeyse yüzde 80'ini kaybettiBüyük kan kaybı! Neredeyse yüzde 80'ini kaybetti
TMO patlamasından bir acı haber daha!TMO patlamasından bir acı haber daha!
Silahlar patladı, kan döküldü! Beach club'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktıSilahlar patladı, kan döküldü! Beach club'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Apple Apple Watch

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.