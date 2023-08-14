iPhone X'in izinden: Özel model Apple Watch X yolda olabilir!

Apple, Apple Watch'ın 10. yıldönümü için Apple Watch X olarak adlandırılacak bir modelle Apple Watch'un tasarımını tamamen yenileyebilir.

APPLE WATCH X Mİ GELİYOR?

Bloomberg'den Mark Gurman, "Power On" bülteninin son sayısında, cihazı, iPhone'un 10. yılına özel olarak çıkartılan iPhone X'e benzer şekilde "Apple Watch X" olarak adlandırıyor.

İlk Apple Watch 2014 yılında tanıtılmış ve 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

Bu yüzden Gurman, Apple Watch X'in tam olarak 2024'te mi yoksa 2025'te mi piyasaya sürüleceğinden emin değil.

Ancak buna bağlı olarak 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylesek herhalde yanlış olmaz.

KORDON İDDİASI

Apple'ın Apple Watch X için daha ince bir kasanın yanı sıra kordonların cihaza takılması için farklı yollar üzerinde çalıştığı da iddia edildi.

İddiaya göre, yeni Apple Watch modellerinin geliştirilmesinde yer alan kişiler Gurman'a, mevcut kordon sisteminin büyük miktarda yer kapladığını, bu yerin daha büyük piller veya diğer dahili bileşenler için daha iyi kullanılabileceğini söyledi.

Bu nedenle Apple'ın şu anda manyetik bir kordon takma sistemini düşündüğü öne sürüldü.

Ancak iddiaya göre bu sistemin şu anda Apple Watch X'e hazır olup olmayacağı veya mevcut olup olmayacağı belli değil.

Apple Watch X'in kan basıncı izleme özelliğine sahip ilk Apple Watch olabileceği de gelen iddialar arasında.

APPLE WATCH SERIES 9'DA KÜÇÜK YENİLEME

Gurman, Apple Watch Series 9'un, cihazın son yıllarda aldığı kademeli güncellemelere benzer şekilde yalnızca "küçük bir yenileme" olacağını da sözlerine ekledi.

Yeni cihazların daha hızlı işlemcilere ve yeni renk seçeneklerine sahip olması, ancak bunun dışında mevcut modellerle büyük ölçüde aynı olması bekleniyor.

Gurman bunun "ürünün tarihindeki tartışmasız en küçük yükseltme" olduğunu öne sürüyor.

