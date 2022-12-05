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Herkes onu "Şakkadanak" çıkışıyla biliyordu! Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

05.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şakkadanak" çıkışıyla tanınan ünlü ekonomi yazarı Necmettin Batırel, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Daron Acemoğlu ile ilgili dikkat çeken bir tweet atmıştı. Başta ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş olmak üzere pek çok isimden tepki gelen bu tweet sonrası Batırel bir açıklama daha yaparak özür diledi. Batırel açıklamasında "Attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır" ifadelerini kullandı. Batırel, CHP liderinden ve Daron Acemoğlu'ndan özür dilediğini söyledi.

Herkes onu "Şakkadanak" çıkışıyla biliyordu! Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte konuk olan ekonomi yazarı Necmettin Batırel'in "Şakkadanak" çıkışı ülkede gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu. "Şakkadanak" çıkışıyla tanınan Batırel'den geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir çıkış daha gelmişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diyen Batırel'e başta Özgür Demirtaş olmak üzere pek çok isimden tepkiler gelmişti. Son olarak Batırel yeni bir açıklama yaptı.

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"ATTIĞIM TWEET YANLIŞ YORUMA YOL AÇMIŞTIR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Daron Acemoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin hedefi olan Batırel, son paylaşımıyla iki isimden özür diledi. Batırel paylaşımında "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki! Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

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