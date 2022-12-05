Herkes onu "Şakkadanak" çıkışıyla biliyordu! Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte konuk olan ekonomi yazarı Necmettin Batırel'in "Şakkadanak" çıkışı ülkede gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu. "Şakkadanak" çıkışıyla tanınan Batırel'den geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir çıkış daha gelmişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diyen Batırel'e başta Özgür Demirtaş olmak üzere pek çok isimden tepkiler gelmişti. Son olarak Batırel yeni bir açıklama yaptı.

"ATTIĞIM TWEET YANLIŞ YORUMA YOL AÇMIŞTIR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Daron Acemoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin hedefi olan Batırel, son paylaşımıyla iki isimden özür diledi. Batırel paylaşımında "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.