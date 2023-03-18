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  4. Herkes şaşkın! Mahalleye polis ekipleri geldi... Şikayet sebebi şoke etti

Herkes şaşkın! Mahalleye polis ekipleri geldi... Şikayet sebebi şoke etti

18.03.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşanan bir olay hem tüm mahalleyi hem de polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olunca polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayet konusunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

Herkes şaşkın! Mahalleye polis ekipleri geldi... Şikayet sebebi şoke etti

Aydın'ın Merkez ilçesi Efeler'de gerçekleşen bir garip olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterdi. İddiaya göre, bir vatandaş evinde otururken komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olduğu gerekçesi ile polisi arayıp şikayetçi oldu.

KOMŞUYA GİDİP UYARDI

Mahalleye gelen polis ekipleri, durumdan şikayetçi olan şahısla görüşüp yemeğinin kokusu komşuya giden diğer şahsı da kokunun yayılmasını önlemesi için uyardı.

ÖĞRENEN HERKES ŞAŞIRDI

Yaşanan ilginç olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterirken, mahalleye polis çağrılma sebebi de durumu öğrenen vatandaşları şaşırttı. (İHA)

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