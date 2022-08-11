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Herkesi şaşırtıyor! Dünya üzerinde doğum yapan en yaşlı...

11.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da Rajasthan'dan gerçekleşen doğum tüm dünyayı şaşırttı. 70 yaşında anne olan Chandravati, dünya üzerindeki en geç doğum yapan kadınlardan biri oldu. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekleyen Chandravati doğum yaptıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Herkesi şaşırtıyor! Dünya üzerinde doğum yapan en yaşlı...

70 yaşındaki Chandravati ve 54 yaşındaki kocası Gopichand çocuk sahibi olmak istiyordu. Chandravati yarım asırdır anne olmak için uğraşıyordu ve çeşitli tedavi yöntemleri deniyordu. Ancak yaklaşık 50 yıldır denenen tüm bu tedaviler olumlu sonuç vermemişti. Anne olamayan Chandravati geçen yıl denediği tüp bebek tedavisi sayesinde yaşına rağmen hamile kalmayı başardı. Chandravati ve
Gopichand çiftinin 3 kilo bebekleri dünyaya geldi.

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DÜNYA ÜZERİNDE BİRKAÇ VAKA VAR

Sevinçli baba Gopichand şunları söyledi: "Chandravati'nin gözlerinden tekrar tekrar mutluluk gözyaşları döküldü. Tüp Bebek uzmanı Dr. Pankaj, "Ülke genelinde bu yaşta doğan çocukların yalnızca birkaç vakası var" dedi. 2019'da Hindistan'dan Erramatti Mangayamma, 74 yaşında ikizleri olduktan sonra dünyanın doğum yapan en yaşlı insanı seçilmişti. Ancak doğumdan sadece bir hafta sonra Erramatti, kocasıyla birlikte yoğun bakıma alındı. Erramatti'nin doğumdan bu yana yoğun bakımda kaldığı söyleniyor. Hayatta kaldı, ancak kocası ebeveyn olduktan bir yıl sonra 84 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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