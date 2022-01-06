HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!

Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!

06.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22 serisi için bekleyiş sürürken, yeni sızıntılar da geliyor. Yeni bir video, iddialara göre Samsung'un henüz resmen tanıtmadığı Galaxy S22 serisine ait üç farklı telefonu yan yana gösteriyor.

Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!

Samsung'un Galaxy S22 serisinin yakında geleceği tahmin ediliyor. Bu tahminin dışında Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı öne sürülen Galaxy S22 serisinin özellikleri ve tasarımı hakkında da çeşitli iddialar ve sızıntılar ortaya atılıyor. Bu sızıntılardan biri, oldukça yeni.

GALAXY S22 SERİSİNİN POTANSİYEL TASARIMLARINI GÖSTERDİ

9to5google'ın haberine göre, Unbox Therapy isimli YouTube kanalı, Galaxy S22 serisinin kukla modelleri gibi görünen birimleriyle bir erken bakış videosu yayınladı. Video seri hakkında pek yeni bir bilgi sunmasa da, boyutlarını anlayabileceğimiz üç telefona yan yana ilk bakışı verdiği düşünülüyor.

Galaxy S22

Videodan alınan bir ekran görüntüsü, henüz resmileşmemiş Galaxy Note gibi tasarlanan Galaxy S22 Ultra'nın arkasında büyük bir kamera adası taşıyan Galaxy S21 Ultra ile kabaca aynı boyutta göründüğünü ortaya koyuyor.

Şaşırtan iddia: Samsung, Android dönemini kapatıyor!Şaşırtan iddia: Samsung, Android dönemini kapatıyor!

Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus olduğu iddia edilen modellerin ise, tıpkı Galaxy S21 serisi gibi sol üst köşelerinde kamera çıkıntıları bulunan daha küçük telefonlar olduğu bildiriliyor. Çok daha kompakt bir cihaz gibi görünen Galaxy S22'nin ise ekranının yaklaşık olarak 6 inç olduğu ifade ediliyor. Galaxy S21 ise 6.2 inçlik bir ekrana sahipti.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İkinci el telefonlar "hayata döndü"İkinci el telefonlar "hayata döndü"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.