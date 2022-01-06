Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!

Samsung'un Galaxy S22 serisinin yakında geleceği tahmin ediliyor. Bu tahminin dışında Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı öne sürülen Galaxy S22 serisinin özellikleri ve tasarımı hakkında da çeşitli iddialar ve sızıntılar ortaya atılıyor. Bu sızıntılardan biri, oldukça yeni.

GALAXY S22 SERİSİNİN POTANSİYEL TASARIMLARINI GÖSTERDİ

9to5google'ın haberine göre, Unbox Therapy isimli YouTube kanalı, Galaxy S22 serisinin kukla modelleri gibi görünen birimleriyle bir erken bakış videosu yayınladı. Video seri hakkında pek yeni bir bilgi sunmasa da, boyutlarını anlayabileceğimiz üç telefona yan yana ilk bakışı verdiği düşünülüyor.

Videodan alınan bir ekran görüntüsü, henüz resmileşmemiş Galaxy Note gibi tasarlanan Galaxy S22 Ultra'nın arkasında büyük bir kamera adası taşıyan Galaxy S21 Ultra ile kabaca aynı boyutta göründüğünü ortaya koyuyor.

Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus olduğu iddia edilen modellerin ise, tıpkı Galaxy S21 serisi gibi sol üst köşelerinde kamera çıkıntıları bulunan daha küçük telefonlar olduğu bildiriliyor. Çok daha kompakt bir cihaz gibi görünen Galaxy S22'nin ise ekranının yaklaşık olarak 6 inç olduğu ifade ediliyor. Galaxy S21 ise 6.2 inçlik bir ekrana sahipti.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

