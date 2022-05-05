Herkesin başına gelebilir! Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...

A vitaminin görme yetisini destekliyor. Bu yüzden A vitamini eksikliği yaşarsanız görme bozuklukları yaşayabilirsiniz. Özellikle geceleri görmede sıkıntılar yaşıyorsanız A vitamini değerlerinizi ölçtürmek isteyebilirsiniz.

Mayo Clinic, başta görme olmak üzere büyüme, hücre bölünmesi, üreme ve bağışıklık için A vitamininin çok önemli olduğunu vurguluyor. A vitamini ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikallerin etkilerine karşı koruyabilecek maddelerdir. Mayo Clinic yetkilileri, serbest radikallerin kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıklarda rol oynayabileceğini açıklıyor.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Görme bozuklukları

Saçların kuruması

Ağız kuruluğu

Ciltte kızarlıklık, kaşıntı

Tırnaklarda kırılma

İshal

Mesane enfeksiyonları

Vajinal enfeksiyonlar

Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları

A vitamini eksikliği şiddetliyse veya ilerlemesine izin verilirse ciddi sorunlar gelişebilir. En ciddi sorun kalıcı körlüktür.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Önceden oluşturulmuş A Vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, peynir, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir.

Provitamin A ise balkabağı, brokoli, havuç, ıspanak, kara lahana, karahindiba yeşillikleri, kırmızı biber, lahana, maydanoz, pazı, brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

Sebze ya da meyvenin rengi ne kadar koyuysa, o kadar çok beta-karoten içerir. Bitkisel beta-karoten kaynakları yağ ve kolesterol içermez. Bu kaynaklar yağla birlikte yenilirse, onlardan elde edilen A vitamininin emilimi artar.

Vücudun A vitamini de dahil olmak üzere diğer önemli vitaminler için de günlük ihtiyacını elde etmenin en iyi yolu çok çeşitli meyve, sebze, takviye edilmiş süt ürünleri, kuru fasulye gibi baklagiller, mercimek ve kepekli tahıllar ile beslenmektir.



