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Herkesin başına gelebilir! Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...

05.05.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle geceleri görmekte zorlanıyorsanız veya görme kaybı yaşıyorsanız A vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. A vitamini eksikliğinin görme yetisini etkilediği biliniyor. Antioksidan özellikleri olan A vitamini, göz problemlerini ve körlüğü önler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek cilt sorunlarını engeller. Ayrıca sindirim sisteminde oluşan ülserleri tedavi eder.

Herkesin başına gelebilir! Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...

A vitaminin görme yetisini destekliyor. Bu yüzden A vitamini eksikliği yaşarsanız görme bozuklukları yaşayabilirsiniz. Özellikle geceleri görmede sıkıntılar yaşıyorsanız A vitamini değerlerinizi ölçtürmek isteyebilirsiniz.

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Mayo Clinic, başta görme olmak üzere büyüme, hücre bölünmesi, üreme ve bağışıklık için A vitamininin çok önemli olduğunu vurguluyor. A vitamini ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikallerin etkilerine karşı koruyabilecek maddelerdir. Mayo Clinic yetkilileri, serbest radikallerin kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıklarda rol oynayabileceğini açıklıyor.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Görme bozuklukları
  • Saçların kuruması
  • Ağız kuruluğu
  • Ciltte kızarlıklık, kaşıntı
  • Tırnaklarda kırılma
  • İshal
  • Mesane enfeksiyonları
  • Vajinal enfeksiyonlar
  • Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları

A vitamini eksikliği şiddetliyse veya ilerlemesine izin verilirse ciddi sorunlar gelişebilir. En ciddi sorun kalıcı körlüktür.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Önceden oluşturulmuş A Vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, peynir, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir.

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Provitamin A ise balkabağı, brokoli, havuç, ıspanak, kara lahana, karahindiba yeşillikleri, kırmızı biber, lahana, maydanoz, pazı, brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

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Sebze ya da meyvenin rengi ne kadar koyuysa, o kadar çok beta-karoten içerir. Bitkisel beta-karoten kaynakları yağ ve kolesterol içermez. Bu kaynaklar yağla birlikte yenilirse, onlardan elde edilen A vitamininin emilimi artar.

Vücudun A vitamini de dahil olmak üzere diğer önemli vitaminler için de günlük ihtiyacını elde etmenin en iyi yolu çok çeşitli meyve, sebze, takviye edilmiş süt ürünleri, kuru fasulye gibi baklagiller, mercimek ve kepekli tahıllar ile beslenmektir.


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