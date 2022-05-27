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Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...

27.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çevredekilerin şahit olduğu kahreden bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G. etüt merkezinin 3’üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Melike’nin pencereye çıktığını gören caddedekiler genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike, yaşamını yitirdi.

Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...

Dehşete düşüren olay Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.

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HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İskenderun Hatay
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