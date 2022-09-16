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Herkesin konuştuğu keşif! Dünyanın en eski kalbi bulundu

16.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en eski kalbi bulundu. Araştırmacılar, 380 milyon yıllık kalbi, bir balık fosilinin içinde korunmuş halde buldu. Hayatlarının en büyük keşfine imza atan araştırmacılardan biri, keşfi yaptıkları an buna inanamadıklarını dile getirdi.

Herkesin konuştuğu keşif! Dünyanın en eski kalbi bulundu

Dünyanın en eski kalbine sahip fosil bulundu. Science dergisinde yayımlanan ilginç keşif ise Batı Avustralya'da yapıldı. Kalp, artık soyu tükenmiş olan ve Gogo olarak bilinen bir balığa aitti. Keşfe imza atan araştırmacılar ise hayatlarının en büyük keşfini yaptıklarını fark ettikleri anı anlattı.

"BUNA İNANAMADIK"

Curtin Üniversitesi'nden bilim insanı Prof. Kate Trinajstic, BBC'ye kendisinin ve meslektaşlarının keşfi yaptıklarını fark ettikleri anı anlatırken, "Bilgisayarın etrafında toplandık ve bir kalbin olduğunu fark ettik ve buna inanamadık! Çok heyecan vericiydi" dedi.

Genellikle fosillere dönüşenler yumuşak dokulardan ziyade kemikler oluyor. Ancak Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'nda bulunan mineraller, bu fosilin karaciğer, mide, bağırsak ve kalp de dahil olmak üzere iç organlarının çoğu korunmuş.

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Prof. Trinajstic, "Bu, evrimimizde çok önemli bir nokta" dedi. Flinders Üniversitesi'nden Prof. John Long ise bulguyu "akıllara durgunluk veren, dudak uçuklatan bir keşif" olarak nitelendirdi.

Long, "Şimdiye kadar bu kadar yaşlı hayvanların yumuşak organları hakkında hiçbir şey bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

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balık Dünya Avustralya Kalp‎
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