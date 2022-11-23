Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bal faydaları saymakla bitmeyen bir süper besindir. Tek başına tüketildiği gibi özellikle kış aylarında sıcak içeceklere eklenerek tüketilir. Bal hakkında doğru bilinen birçok yanlış bulunuyor. Bunlardan biri de balın sıcak su, süt ve bitki çayları ile etkileşime geçtiğinde zararlı olabileceği belirtiliyor.

BALIN MUCİZESİ ISITILANA KADAR MI?

Mucize besinlerden biri olarak adlandırılan bal, ısıtıldığında veya sıcak içecek ve yiyeceklerle etkileşime geçtiğinde etkisi ne oluyor? Balın sıcakla teması çok yüksek sıcaklıkta ve uzun sürede olursa balı etkiler. Söylendiği gibi bu durum balı zehire dönüştürmez. Balın vitamin ve mineral değerlerinde düşüş yaşanır. Bunun için uzun pişirmeler veya aşırı sıcaklıklar gereklidir. Zaten bir insanın içebileceği bir içeçeğin kaynama noktasında bir sıcaklıkta olması beklenemez. Bu yüzden bitki çaylarınız demlendikten sonra onlara bir kaşık bal koymak ne bala zarar verir nede bitki çayına.

TAHTA KAŞIK MI, METAL KAŞIK MI?

Bal ile ilgili diğer bir efsane de bal tüketirken tahta kaşık kullanılması gerektiğidir. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bal konusunda çok fazla “şehir efsanesi” bulunduğunu, örneğin, çaya bal konulduğunda balın bozulduğunun öne sürüldüğünü aktardı. Yaptıkları çalışma kapsamında değişik çaylar demlediklerini belirten Yeşilada, elde ettikleri sonuçları şöyle anlattı:

TAHTA KAŞIK MİKROBU ÜZERİNDE TUTAR!

“Sıcaklık 80 dereceye indiğinde içerisine bal koyduk ve balın antioksidan etkisini ölçtük. Bal konulunca, antioksidan etkisi çok kuvvetli olduğunu bildiğimiz yeşil çay, beyaz çayda bile etki 4 misli artarken, ıhlamurun antioksidan etkisi 58 misli yükseldi. ‘Bala metal kaşık koymayın’ deniliyor. Oysa tahta kaşık mikrobu üzerinde tutar.

Tahta kaşık hava ile buluştuğunda mikroplar geliyor, sonra tekrar balın içine koyduğunda bal enfekte edilir. Bal kontrolünde çelik kaşıklar kullanılır. Bir çalışmamızda kahveye de bal koyduk, özellikle filtre kahvenin antioksidan etkisi arttı.” Yeşilada, yapılan analizlere göre, insan hayatı için gerekli olan, günlük alınması gereken aminoasitlerin hepsine sahip olduğu için bir insanın sadece arı poleni yiyerek sağlıklı yaşayabileceğini, arı poleninin balla karıştırılarak tüketilebileceğini söyledi.



