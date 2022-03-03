HES kodu kalktı mı? HES kodu nerelerde kalktı? HES kodsuz nerelere girilebilir?

Ülkemizde koronavirüs sonrası HES kodu uygulaması getirilmişti. Bu uygulamaya hoşçakal demek üzereyiz. Yaklaşık 3 senedir dünya ve tabii ki Türkiye de koronavirüsle mücadele ediyor. Sağlık açısından da HES kodu uygulaması kapalı alanlarda zorunlu hale getirilmişti. İnsan sağlığı zorunlu bir uygulama olan HES kodu yavaş yavaş kalkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla HES kodu uygulamasına bazı yerlerde son verildi. HES kodsuz nerelere girilebilir işte bu tip soruların cevabı haberimizde...

HES KODSUZ NERELERE GİRİLEBİLİR?

Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bazı kararlar aldı. Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin "HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek." dedi. Bilim Kurulundan çıkan kararlar şöyle;

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor.

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil.

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

HES KODU KALKTI MI?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorduğu sorulara cevap verdi. Hes kodu kalkıyor mu sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hayata geçirilmeye başlayacağını söyledi.



