HES kodu kalktı mı? HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan HES kodu kararını toplantının ardından vatandaşlara duyurdu. Kişinin koronavirüs hastalığında riskli ya da risksiz olup olmadığının görülmesine olanak sağlayan HES kodu uygulamasının kalktığı açıklandı. Öte yandan aşılama çalışmaları ile koronavirüsün eski gücünü kaybettiği görülüyor. İşte detaylar...

HES KODU KALKTI MI?

Toplanıtıdan sonra açıklama yapan Bakan Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını ifade etti. Hiçbir kurum ya da kuruluşun girişte HES kodu talep etmeyeceğini ifade eden Bakan Koca, ayrıca hastalık belirtisinin görülmediği kişilerin test yaptırma zorunluluğunun olmadığını ekledi.

AÇIK HAVADA MASKE KULLANMAK ZORUNLU DEĞİL

Toplantıda alınan önemli kararları açıklamaya devam eden Bakan Koca, artık açık hava maske kullanmanın zorunlu olmadığını bildirdi. Kapalı ortamlarda ise havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske şart olmayacak.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla alakalı, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." ifadelerini kullandı.



