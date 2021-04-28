HES kodu nasıl alınır? E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma adımları

Sağlık Bakanlığı tarafından kontrolü sağlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından ortaya çıkan HES kodu, bir seneyi aşkın süredir hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir kod haline geldi. Neredeyse her vatandaşın sahip olduğu HES kodunu halen almamış kişiler de mevcut. Bu yüzden haberimizde; e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ve SMS yoluyla HES kodu alma işlemlerini derledik.
Hayatımızın her alanında bir buçuk seneyi aşkın süredir yer alan HES kodu, birçok yere giriş çıkışımız için oldukça önem taşıyor. HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod olarak kullanılıyor.
HES kodunu çeşitli şekillerde alabilirsiniz. HES kodunuzu SMS ile, e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresine tıklayarak, E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.
Android ve IOS cep telefonlarınıza uygulamayı indirip, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda bulunan “HES kodu işlemleri” kısmından HES kodu oluşturabilirsiniz.
Uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.
Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.
Kafe, restoran, hastane, sınav girişleri gibi pek çok yerde de HES kodu zorunluluğu bulunur.