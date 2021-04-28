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HES kodu nasıl alınır? E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma adımları

28.04.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara bir seneyi aşkın süredir uygulanan HES kodu sorgulaması halen devam ediyor. 2020 Mart ayından beri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında neredeyse her yere girerken vatandaşların HES koduna ihtiyacı oluyor. Şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde, AVM girişlerinde, kafe ve restoranlarda, kamu kurumlarında, bankalarda ve daha birçok yerde zorunlu hale getirilen HES kodu, nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma adımları

Sağlık Bakanlığı tarafından kontrolü sağlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından ortaya çıkan HES kodu, bir seneyi aşkın süredir hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir kod haline geldi. Neredeyse her vatandaşın sahip olduğu HES kodunu halen almamış kişiler de mevcut. Bu yüzden haberimizde; e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ve SMS yoluyla HES kodu alma işlemlerini derledik.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayatımızın her alanında bir buçuk seneyi aşkın süredir yer alan HES kodu, birçok yere giriş çıkışımız için oldukça önem taşıyor. HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod olarak kullanılıyor.
HES kodunu çeşitli şekillerde alabilirsiniz. HES kodunuzu SMS ile, e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

hes sms

SMS İLE HES KODU ALMA

  • HES yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numarası yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazarak 2023 kısa koduna yollayarak alabilirsiniz.
  • Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,
  • T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.

e devlet

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresine tıklayarak, E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

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HAYAT EVE SIĞAR (HES) UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

Android ve IOS cep telefonlarınıza uygulamayı indirip, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda bulunan “HES kodu işlemleri” kısmından HES kodu oluşturabilirsiniz.

HES KODU NE İŞE YARAR?

Uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Kafe, restoran, hastane, sınav girişleri gibi pek çok yerde de HES kodu zorunluluğu bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Sağlık Bakanlığı HES kodu

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