HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler

HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler

27.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde HES kodu tanımlı aynı ulaşım kartı ile halk otobüsüne binmek isteyen iki kişi, kendilerini uyaran şoförü darbetti. O anlar halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Olay, dün Osman Yılmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen iki kişi, Çayırova- Emek hattında sefer yapan halk otobüsüne binmek istedi. Bu kişiler aynı ulaşım kartını kullanmak isteyince, halk otobüsü şoförü Serkan Karan, HES kodu nedeniyle uyarıda bulundu. Bunun üzerine 2 kişi, sürücü Serkan Karan’ı darp etti. Sürücü ve yolcular arasında devam eden kısa bir arbedenin ardından, bu kişiler otobüsten inerek uzaklaştı. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Serkan Karan, daha sonra şikayetini geri çekti.

5cd80ed7a936b3a9df411c72a75543c8

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay anı halk otobüsünün aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların önce tartıştığı, ardından da iki kişinin halk otobüsü şoförünü darbettiği görülüyor.

681a14ae3e6068d92e756e1cdfae1e5b

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Tüm birikimi saniyeler içinde çalındıTüm birikimi saniyeler içinde çalındı
Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli HES kodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Şişli'de yol çöktü! Kamyonun tekeri çukura düştü

Şoke eden görüntü! Şişli'de yol çöktü

Tüm birikimi saniyeler içinde çalındı

Tüm birikimi saniyeler içinde çalındı

Cinsel taciz şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

Antalya'da ateşle yapılan sıra dışı tıraş

Antalya'da ateşle sıra dışı tıraş

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.