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Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada müşteri C.A.

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada müşteri C.A. (23), tabancayla iş yeri çalışanı M.M.O.'yu (45), bacaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gece meydana geldi. İddiaya göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen gelen C.A., hesap nedeniyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.'yu belinden çıkardığı tabanca ile bacaklarından vurdu. C.A. ve beraberindekiler otomobile binerek kaçarken, M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen M.M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan buldu, kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

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