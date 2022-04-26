Heybeliada'da denizin rengi değişti! İSKİ'den açıklama

İstanbul Heybeliada'da bir teknenin çapa atması sonucu derin deniz deşarj hattı zarar gördü. Hattın zarar görmesi sonrasında lağım suları deniz suyuna karıştı. Bölgedeki deniz suyunun rengi değişirken İSKİ yaptığı açıklamada "Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Heybeliada’nın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, bir balıkçı teknesinden atılan çapa ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Görüntülerde borunun patlamasıyla lağım sularının çıktığı alandaki deniz renginin değişti.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

Kaynak: DHA



