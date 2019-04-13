'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

İstifasını ilçe halkına yazılı bir mesajla bildiren İsmail Kaya, şunları belirtti:

"Partimizin Yenipazar´da uğradığı seçim hezimetinin sorumluluğunu üstleniyor ve görevimden istifa ediyorum. Üzüldüğüm konu, partisinin adayına sahip çıkmayan partililerimizin ne kadar partili olduklarıdır. İlçe Başkanlığım sırasında bana yardımcı ve destek olan CHP'lilere şükranlarımı sunuyorum. Tüm yaşamım boyunca onurlu, parti adayına ihanet etmeyen bir CHP li olacağım. Tüm Yenipazarılar´a saygılarımı sunuyorum."

İHA

