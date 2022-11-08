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HGS bakiye öğrenme ve sorgulama işlemi nedir? Araç HGS bakiyesi nereden öğrenilir?

08.11.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli yollardan geçerken Hızlı Geçiş Sistemi kullanılmaktadır. Kameralı uygulaması ile plaka ve HGS kartı üzerinden ücret kesintisi yapılır. Hızlı geçiş sistemine başvurabilmek için PTT şubeleri kullanılır. Herhangi bir PTT şubesine giderek plaka ve TC kimlik bilginizle başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrası HGS etiketinizi aracınıza yapıştırarak kullanıma başlayabilirsiniz. Peki, araç HGS bakiyesi nereden öğrenilir, sorgulama nasıl yapılır?

HGS bakiye öğrenme ve sorgulama işlemi nedir? Araç HGS bakiyesi nereden öğrenilir?

HGS bakiye öğrenme işlemi çeşitli yollarla yapılır. PTT şubelerine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Online sistem üzerinden de bakiye öğrenme işlemi gerçekleştirilir.
Hızlı Geçiş Sistemi bakiyenizde bulunan tutar oldukça önemlidir. Yolculuğa çıkmadan önce bakiyenizi güncellemeniz gerekir. HGS sahip olmadan ücretli yollardan geçildiği takdirde plaka üzerinden ceza yazılır.

HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Bakiye sorgulama işlemi çeşitli yollarla yapılır. Yolculuğa çıkmadan önce bakiyenizi kontrol etmeniz oldukça önemlidir. HGS bakiye kontrol işlemi genellikle PTT sistemi üzerinden yapılmaktadır. PTT bayilerine giderek gerekli bilgilerle sorgulama işlemi yapabilirsiniz. e-Devlet sistemi üzerinden de bakiye sorgulaması yapılmaktadır.
e-Devlet sisteminize girerek bakiye öğrenme bölümünden sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arayarak da HGS bakiye sorgulama yapılır. Hızlı geçiş sistemi çağrı merkezleriyle iletişim kurarak bakiye miktarınızı öğrenebilirsiniz.

HGS bakiyesi nereden öğrenilir?

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılması zorunludur. HGS kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunur. Bakiye kontrolü bunlardan biridir. Bakiyenizi sıklıkla güncellemeniz gerekmektedir. Hızlı geçiş sisteminde bulunan bakiyenizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Anlaşmalı bankaları kullanarak bakiye yükleme işlemi yapılabilmektedir. HGS üzerinden ceza ödemeleri de yapılmaktadır. HGS sisteminize kredi kartınızı ekleyerek otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

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Plakadan HGS sorgulama

Araç büyüklüğüne göre de otoyollardan geçiş ücreti değişkenlik gösterir. HGS bakiye yüklemesi çeşitli yollarla yapılmaktadır. Online sistem kullanarak da yükleme yapılabilir. Uygulama üzerinden veya internet sitelerinden HGS bakiyesi öğrenebilirsiniz. Online sistem kullanmak istemeyenler için PTT şubelerinden bakiye öğrenme işlemi gerçekleştirilir. Gecikmiş HGS borçları veya bakiye öğrenme için Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasını kullanabilirsiniz.

HGS kontör sorgulama işlemi

HGS kontör sorgulama işlemi için çeşitli yollar bulunur. PTT sistemi veya online sistem üzerinden HGS kontrol sorgulama yapılabilir. HGS yükleme işlemleri de çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. HGS bakiye ödemesi yapabilmek için anlaşmalı olan bankalar bulunmaktadır. Anlaşmalı bankaların sistemi üzerinden HGS bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz.Kredi kartınıza talimat vererek bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. HGS ile anlaşmalı olan bankalar bulunur. Bu bankalar üzerinden bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz. HGS ile anlaşmalı bankalar:

  • TEB
  • Kuveyt Türk
  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Türkiye İş Bankası
  • Akbank
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi
  • Albarakatürk
  • QNB Finansbank
  • Denizbank
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hgs bakiye öğrenme

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