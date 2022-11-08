HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. HGS km sorgulama nedir? HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

HGS km sorgulama nedir? HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

08.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı Geçiş Sistemi otoyollarda ve köprülerde kullanılan sistemlerden biridir. Kamera sisteminin kullanıldığı ücretli sistemlerden biridir. Kart veya etiket üzerinden ücret alınmaktadır. HGS başvuru yapabilmek için PTT şubelerine başvuru yapabilirsiniz. HGS üzerinden km sorgulama veya muayene bilgisi gibi işlemlerinizi de tamamlayabilirsiniz. Peki, HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

HGS km sorgulama nedir? HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılması zorunlu olan sistemlerden biridir. Başvuru yaptıktan hemen sonra etiket sistemi ile devreye girmektedir. Etiket aracınıza yapıştırıldığı andan itibaren kullanıma açılır. Aracınızın HGS bakiye bilgilerini PTT üzerinden öğrenebilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden km sorgulaması da yapılmaktadır. 2012 yılında sisteme giren Hızlı Geçiş Sistemi trafik sorunlarını azaltmak için kullanılır. Kartlı veya etiket sistemine dayanmaktadır. Hızlı Geçiş istemi üzerinden bakiye sorgulama bakiye yükleme km sorgulaması gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

HGS km sorgulama nasıl yapılır?

Km sorgulaması çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. İnternet üzerinden de HGS km sorgulama yapılabilmektedir. Km sorgulaması yapabilmek için internet üzerinden PTT sistemine girilmektedir. Sistem üzerinden araç plakası ile km sorgulaması yapabilirsiniz. HGS araç kilometre sorgulama e-Devlet yoluyla da yapılmaktadır. e-Devlet sisteminize giriş yapıldıktan sonra araç plakası ile sorgulama yapılabilir. Mobil uygulamalar ile de sorgulama yapılmaktadır. PTT uygulamasını kullanarak belirli bir ücret karşılığında sorgulama yapılmaktadır. Araç km sorgulama araç sahibi tarafından yapılmalıdır.

Bireysel veya kurumsal sorgulama yaparken istenilen bilgiler farklıdır. Bireysel başvuru yaparken araç sahibinin TC kimlik numarası istenilir. Kurumsal başvurularda ise vergi numarası gerekmektedir. Bilgileri girdikten sonra ödeme yapılmalıdır. Kredi kartı üzerinden ödeme yaparak HGS km sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HGS araç muayene bilgisi sorgulama işlemi

Araç satın alırken muayene bilgisi sorgulama işlemi yapılmalıdır. Araç muayene yapılması aracın yolculuğa hazır duruma getirilmesini sağlar. Belirli aralıklarda araç muayene yapmanız önerilmektedir. Muayene geçerlilik tarihini de sıklıkla güncellemek gerekir. Muayene süresi dolan araç sahiplerine para cezası kesilir. Güvenilir bir yolculuğa çıkabilmeniz için satın alacağınızın aracın bazı bilgileri gerekmektedir. Km sorgulama ve muayene bilgisi bunlardan biridir. Aracı kullanmadan önce eksper sisteminden geçirmenizden de gerekmektedir. Araçta herhangi bir kaza veya hasar kaydı bilgisini bu yöntemler ile öğrenebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

HGS hesap kapatma, internette iptal nasıl yapılır?

HGS hesap kapatma, internette iptal nasıl yapılır?

OGS HGS değişimi

OGS HGS değişimi

 Plakadan HGS sorgulama

Plakadan HGS sorgulama

HGS geçiş ihlali ceza ödeme nasıl ve nereden yapılır?

HGS geçiş ihlali ceza ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Araç muayene bilgisi sorgulama işlemi çeşitli yollarla yapılır ancak genellikle internet üzerinden yapılmaktadır. HGS araç muayene bilgisi sorgulama aşamaları:

  • İnternet üzerinden ptt.avm.com sayfasına girin.
  • Muayene bilgisi sorgulama yapılacak aracın plaka veya şase numarasını girin.
  • Ücret ödemesi yapabilmek için kart bilgileri ve e-posta girin.
  • Aracın muayene bilgisini ödeme tamamlandıktan sonra öğrenebilirsiniz.
  • Ödeme faturası mail adresinize gönderilmektedir.

Km geçmişi öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Aracın kilometre geçmişini öğrenmek internet üzerinden yapılmaktadır. Araç satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri km düşürme sorunudur. Km üzerinde oynamalar olabilmektedir. Araç km düşürme suç olarak bilinmektedir. Araç km düşürme işlemi yapan kişilere hapis cezası verilir. Güvenli yöntemleri kullanarak km geçmişi öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Km geçmişi öğrenme işlemini e-Devlet veya TÜVTÜRK üzerinden sorgulama yapılır.

Aracın kaç km olduğunu nasıl anlarız?

Satın alacağınız aracınızın kilometresine bakmak oldukça önemlidir. Bir aracın km öğrenmek için sistem üzerinden sorgulama yapılması gerekir. Güvenli internet siteleri ile sorgulama yapabilirsiniz. Aracın kilometresini öğrenmek için bazı bilgiler gerekmektedir. Araç plakası ile sorgulama yapılabilir. PTT kilometre sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. HGS araç kilometre sorgulama işlem ücreti 9 TL'dir. Ücreti ödedikten hemen sonra aracınızın km öğrenebilirsiniz. Araç kilometre öğrenme işlemi genellikle 2. el araç alırken yapılmaktadır. Hem kilometresine hem de muayene bilgisine dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...
MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!
Anahtar Kelimeler:
arac muayene sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...

Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.