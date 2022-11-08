HGS km sorgulama nedir? HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılması zorunlu olan sistemlerden biridir. Başvuru yaptıktan hemen sonra etiket sistemi ile devreye girmektedir. Etiket aracınıza yapıştırıldığı andan itibaren kullanıma açılır. Aracınızın HGS bakiye bilgilerini PTT üzerinden öğrenebilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden km sorgulaması da yapılmaktadır. 2012 yılında sisteme giren Hızlı Geçiş Sistemi trafik sorunlarını azaltmak için kullanılır. Kartlı veya etiket sistemine dayanmaktadır. Hızlı Geçiş istemi üzerinden bakiye sorgulama bakiye yükleme km sorgulaması gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

HGS km sorgulama nasıl yapılır?

Km sorgulaması çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. İnternet üzerinden de HGS km sorgulama yapılabilmektedir. Km sorgulaması yapabilmek için internet üzerinden PTT sistemine girilmektedir. Sistem üzerinden araç plakası ile km sorgulaması yapabilirsiniz. HGS araç kilometre sorgulama e-Devlet yoluyla da yapılmaktadır. e-Devlet sisteminize giriş yapıldıktan sonra araç plakası ile sorgulama yapılabilir. Mobil uygulamalar ile de sorgulama yapılmaktadır. PTT uygulamasını kullanarak belirli bir ücret karşılığında sorgulama yapılmaktadır. Araç km sorgulama araç sahibi tarafından yapılmalıdır.

Bireysel veya kurumsal sorgulama yaparken istenilen bilgiler farklıdır. Bireysel başvuru yaparken araç sahibinin TC kimlik numarası istenilir. Kurumsal başvurularda ise vergi numarası gerekmektedir. Bilgileri girdikten sonra ödeme yapılmalıdır. Kredi kartı üzerinden ödeme yaparak HGS km sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HGS araç muayene bilgisi sorgulama işlemi

Araç satın alırken muayene bilgisi sorgulama işlemi yapılmalıdır. Araç muayene yapılması aracın yolculuğa hazır duruma getirilmesini sağlar. Belirli aralıklarda araç muayene yapmanız önerilmektedir. Muayene geçerlilik tarihini de sıklıkla güncellemek gerekir. Muayene süresi dolan araç sahiplerine para cezası kesilir. Güvenilir bir yolculuğa çıkabilmeniz için satın alacağınızın aracın bazı bilgileri gerekmektedir. Km sorgulama ve muayene bilgisi bunlardan biridir. Aracı kullanmadan önce eksper sisteminden geçirmenizden de gerekmektedir. Araçta herhangi bir kaza veya hasar kaydı bilgisini bu yöntemler ile öğrenebilirsiniz.

Araç muayene bilgisi sorgulama işlemi çeşitli yollarla yapılır ancak genellikle internet üzerinden yapılmaktadır. HGS araç muayene bilgisi sorgulama aşamaları:

İnternet üzerinden ptt.avm.com sayfasına girin.

Muayene bilgisi sorgulama yapılacak aracın plaka veya şase numarasını girin.

Ücret ödemesi yapabilmek için kart bilgileri ve e-posta girin.

Aracın muayene bilgisini ödeme tamamlandıktan sonra öğrenebilirsiniz.

Ödeme faturası mail adresinize gönderilmektedir.

Km geçmişi öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Aracın kilometre geçmişini öğrenmek internet üzerinden yapılmaktadır. Araç satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri km düşürme sorunudur. Km üzerinde oynamalar olabilmektedir. Araç km düşürme suç olarak bilinmektedir. Araç km düşürme işlemi yapan kişilere hapis cezası verilir. Güvenli yöntemleri kullanarak km geçmişi öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Km geçmişi öğrenme işlemini e-Devlet veya TÜVTÜRK üzerinden sorgulama yapılır.

Aracın kaç km olduğunu nasıl anlarız?

Satın alacağınız aracınızın kilometresine bakmak oldukça önemlidir. Bir aracın km öğrenmek için sistem üzerinden sorgulama yapılması gerekir. Güvenli internet siteleri ile sorgulama yapabilirsiniz. Aracın kilometresini öğrenmek için bazı bilgiler gerekmektedir. Araç plakası ile sorgulama yapılabilir. PTT kilometre sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. HGS araç kilometre sorgulama işlem ücreti 9 TL'dir. Ücreti ödedikten hemen sonra aracınızın km öğrenebilirsiniz. Araç kilometre öğrenme işlemi genellikle 2. el araç alırken yapılmaktadır. Hem kilometresine hem de muayene bilgisine dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.



