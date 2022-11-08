HGS iptali nedir, araç sattıktan sonra HGS iptali nasıl yapılır? HGS hesap kapatma, internette iptal nasıl yapılır?

Hızlı geçiş sistemine sahip olduktan sonra belirli şartlarla iptali yapılmaktadır. HGS iptal etme çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. İnternet üzerinden HGS iptali işlemi yapılmaktadır. HGS iptal başvurusu yapabilmek için PTT şubelerine gidilmelidir. İnternet üzerinden yapılan iptal işlemlerinde e-Devlet kullanılmaktadır. e-Devlet sisteminize girdikten hemen sonra plaka bilginizle HGS iptali gerçekleştirebilirsiniz. İptal edilen HGS sistemine ait araç ücretli otoyollarda kullanılamaz.

İnternetten HGS iptali nasıl yapılır?

İnternet üzerinden HGS iptali ve HGS iptal başvurusu yapılabilir. HGS iptal etme işlemi yapabilmek için e-Devlet sistemine sahip olmanız gerekir. e-Devlet sistemine girerek güvenlik için belirli bilgiler alınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu geçerli olduktan hemen sonra hızlı geçiş sistemini iptal edebilirsiniz. Kartınızda bakiye varsa bakiye aktarımı da gerçekleştirebilirsiniz. İptalden 30 gün sonra bakiyeniz iade edilir. Geçici olarak iptal yerine kapatma işlemi de yapabilirsiniz. Kapatılan HGS belirli bir süre kullanılmamaktadır.

İptal ettiğiniz hızlı geçiş sistemi üzerinden borcunuzun da bulunmaması gerekir. Borç bulunan HGS kartının ödemesi yapılmadan iptal işlemi gerçekleştirilmez. PTT üzerinden de HGS iptali yapılmaktadır. HGS iptal formu doldurarak iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. HGS iptali yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. TC kimlik numarası ve araç bilgileri HGS sahibi kişiye ait olması gerekir. Başkalarının adına HGS iptali yapılmamaktadır. İnternetten HGS iptali yapabilmek için birkaç aşama gerekir. İnternetten HGS iptali aşamaları:

İnternet üzerinden e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir.

Sistem üzerinden plaka bilgileri yazılmalır.

Araçta bulunan etiketi çıkartarak HGS iptali yapılır.

HGS hesap kapatma nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılmadığı takdirde hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızı kapatmak için geçmişe dair borcunuzun bulunmaması gerekir. Ödenmiş borçların haricinde bakiyeniz aktarım olarak geri verilmektedir. Üyelik iptali yapabilmek için Hızlı Geçiş Sisteminin anlaşmalı olduğu bankaları kullanmanız gerekir. Bankaya giderek veya online banka işlemlerinden HGS hesap kapatma işlemi yapabilirsiniz. Online işlemleri kullanmak istemeyenler için müşteri hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Plakaya kayıtlı HGS'nin iptali kabul edildikten sonra kartınızda bakiye aktarımı yapabilirsiniz.

Araç sattıktan sonra HGS nasıl iptal edilir?

HGS etiketi bulunurken aracınızı bir başkasına satma veya kiralama işlemi yapmanız risktir. Araç sahibi değiştiğinde Hızlı Geçiş Sistemi iptali de yapılmalıdır. Kaçak geçişlerde araç sahibine para cezası kesilir. HGS iptali yapıldığı sırada PTT görevlisi tarafından makbuz verilmektedir. Makbuzu kullanarak Hızlı Geçiş Sisteminde bulunan bakiyenizi banka kartınıza aktarabilirsiniz.

Araç satılmadan önce ptt şubesine giderek iptal başvurusu yapılmalıdır.

Araç plakası ile iptal formu doldurulmalıdır.

Bu işlem araç satıldıktan sonra da TC kimlik numarası ve plaka ile yapılmaktadır.



