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Hiçbir eğitim almadan yapmaya başladı! Avrupa'ya satıyor talep yağıyor... İstanbul'dan ayrılıp köyüne yerleşti

24.04.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ressam Muammer Kocadallı, İstanbul'un gürültüsünden kaçıp memleketi Osmaniye'deki köyünde yerleşince yaptığı resimlerle dikkatleri üzerine geçti. Kocadallı'nın hiçbir eğitim almadan yaptığı üç boyutlu resimler göz doldururken ressam köy evini adeta resim müzesine çevirdi. Kocadallı, resimlerinin Avrupa'dan talep gördüğünü söylerken eserlerinin 50'sinin Avrupa ülkelerine satıldığı öğrenildi.

44 yaşındaki ressam Muammer Kocadallı, 30 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine yerleşti. İlçeye bağlı Anberinarkı köyünde yaşayan Kocadallı, atölyeye çevirdiği evinde resimlerini yapıyor. Ressamın yaptığı tüm resimlerini en zor resim tekniklerinden biri olan spatula ile oluşturduğu öğrenildi. Daha çok doğa ve manzara temalarını işleyen Kocadallı'nın bir resmi bitirmesi 8 ay ile 2 yıl arasında sürdüğü kaydedildi. Hiçbir eğitim almadan yaptığı üç boyutlu resimler göz doldururken, Avrupa ülkelerinde de talep gördüğü ifade edildi.

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50 TANESİ AVRUPA ÜLKELERİNE SATILDI

Sanatını köy ortamında sakin bir yerde icra ettiğini belirten Muammer Kocadallı, “Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyordum. Memleketime döndüm köye yerleştim. Çocukluğumdan bu yana yağlı boya resimler yapıyorum. Köyde doğayı inceliyorum, kuşları inceliyorum. Gördüklerimi tuvalime aktarıyorum. Bugüne kadar binlerce eser yaptım. 50 civarı tablom Avrupa ülkelerine satıldı. En çok koleksiyon sahipleri gelip satın alıyor. En son 2 yıllık bir çalışmam var, göç tablom" dedi.

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EĞİTİM ALMADAN YETENEĞİYLE ÖĞRENDİ

Resim konusunda hiçbir eğitim almadığına dikkat çeken Kocadallı, "Doğuştan gelen yetenekle resimlerimi yapıyorum. Resimlerimi yaparken fırça kullanmıyorum. Spatula kullanıyorum. Fırça işi yok bende. Spatula tekniği dünyanın en zor resim yapma tekniği olarak bilinir. Eserlerimi üç boyutlu yapıyorum. Resimlerin kuruması uzun sürüyor. Bir resim 8 ayda ancak tamamlanıp tüm aşamalardan geçerek bitiyor. Köy hayatı çok huzur verici bir ortam. Yöremize ait güzellikleri tuvalime yansıtmaya devam edeceğim. Evimi resim müzesine çevirdim. Sanat severler gelip görebilir" şeklinde konuştu. (İHA)

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Ressam Resim İstanbul Osmaniye Avrupa

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