HIDIRELLEZ DUASI: Hıdırellez dilek duası nedir, neler yapılır? İşte ritüeller ve dilek duası

5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta sona eren Hıdırellez gününde ritüeller yapılır, gül ağacı altında dilek dilenir ve Hıdırellez duası okunur. Darda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılan Hıdırellez ritüellerini gerçekleştiriyor. İşte Hıdırellez dilek duası ve ritüelleri ile ilgili detaylı bilgiler...

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

Hıdırellez günü bazı vatandaşlar Hıdırellez duası okumaktadır. Hıdırellez duası şu şekildedir:

"Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin."

Ayrıca Hıdırellez günü "Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS" duası okunur ve senenin bereketli geçmesi dilenir.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor. Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de anılıyor.

