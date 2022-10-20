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  4. Hık demiş iPhone XR'ın burnundan düşmüş! Ucuz iPhone iPhone SE 4 için yeni görüntüler geldi

Hık demiş iPhone XR'ın burnundan düşmüş! Ucuz iPhone iPhone SE 4 için yeni görüntüler geldi

20.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün tanıtılmasıyla gözler iPhone SE 4 modeline çevrildi. Sızıntı kaynağı Jon Prosser ise iPhone SE 4 hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prosser'a göre iPhone 14'ten daha ucuz olması beklenen dördüncü nesil iPhone SE, iPhone XR ile neredeyse tamamen aynı tasarıma sahip olacak. Ayrıca iPhone SE 4'ü doğru bir şekilde tasvir ettiği iddia edilen bazı fotoğraflar paylaşıldı.

Hık demiş iPhone XR'ın burnundan düşmüş! Ucuz iPhone iPhone SE 4 için yeni görüntüler geldi

iPhone SE 4'ün tasarımı ve özelliklerinde değişiklik bekleniyor. Ancak bu beklentilere rağmen Apple'ın iPhone SE 4 için nasıl bir yol izleyeceği meçhul. Sızıntı kaynakları ise 4. nesil iPhone SE için farklı farklı şeyler söyleseler de bir konuda hemfikirler gibi görünüyor. O da 4. nesil iPhone SE 4'ün tasarımı.

PROSSER: iPHONE SE 4, iPHONE XR'A BENZEYECEK

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, daha önce birçok kaynağın iddiasını destekledi ve yeni iPhone SE'de 2018 yılında çıkan iPhone XR'ın tasarımının kullanılacağını söyledi. Ian Zelbo ise dördüncü nesil iPhone SE'nin tasarımını sergilemek için bazı görüntüler paylaştı.

iPhone XR

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Bu görüntülerde yeni SE'nin doğru bir şekilde tasvir edildiği iddia ediliyor. Ancak Apple'dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğinden bu görüntüleri doğru kabul etmek pek mümkün değil.

iPhone XR tasarımının iPhone SE 4'te kullanılması, yeni cihazda 6.1 inçlik LCD ekran kullanılacağını işaret ediyor. Yeni iPhone SE'nin çıkış tarihi ise henüz belirsiz.

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