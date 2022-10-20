Hık demiş iPhone XR'ın burnundan düşmüş! Ucuz iPhone iPhone SE 4 için yeni görüntüler geldi

iPhone SE 4'ün tasarımı ve özelliklerinde değişiklik bekleniyor. Ancak bu beklentilere rağmen Apple'ın iPhone SE 4 için nasıl bir yol izleyeceği meçhul. Sızıntı kaynakları ise 4. nesil iPhone SE için farklı farklı şeyler söyleseler de bir konuda hemfikirler gibi görünüyor. O da 4. nesil iPhone SE 4'ün tasarımı.

PROSSER: iPHONE SE 4, iPHONE XR'A BENZEYECEK

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, daha önce birçok kaynağın iddiasını destekledi ve yeni iPhone SE'de 2018 yılında çıkan iPhone XR'ın tasarımının kullanılacağını söyledi. Ian Zelbo ise dördüncü nesil iPhone SE'nin tasarımını sergilemek için bazı görüntüler paylaştı.

Bu görüntülerde yeni SE'nin doğru bir şekilde tasvir edildiği iddia ediliyor. Ancak Apple'dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğinden bu görüntüleri doğru kabul etmek pek mümkün değil.

iPhone XR tasarımının iPhone SE 4'te kullanılması, yeni cihazda 6.1 inçlik LCD ekran kullanılacağını işaret ediyor. Yeni iPhone SE'nin çıkış tarihi ise henüz belirsiz.

