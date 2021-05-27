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  4. Hindistan bu iddia ile çalkalandı! Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı

Hindistan bu iddia ile çalkalandı! Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı

27.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da salgının kontrol altına alınma çabası sürerken, ülkeden dehşete düşüren bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan bu iddia ile çalkalandı! Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde görev yapan polislerin, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve maske takmadığı iddia edilen bir kişinin eline çivi çaktığı duyuruldu. Ancak polis merkezinden yapılan açıklamada söz konusu kişi, tutuklanmaktan kurtulmak için böyle bir yola başvurdu.

Ranjit adındaki 28 yaşındaki Hintli ise eline ve ayağına çivi çakıldığını, bunu kendisine bir polisin yaptığını savunarak Baradari karakoluna ulaştı ve söz konusu polisten şikayetçi oldu.

''TUTUKLANMAMAK İÇİN KENDİSİ YAPTI''

Ancak polis Rohit Singh Sajwan iddiaları yalanladı ve şöyle konuştu: Bütün bu dramayı kendini polisten kurtarmak için yaptı. Kendisinin öne sürdüğü suçlamalar soruşturmada doğru bulunmadı. 2019'da sarhoş bir şekilde bir tapınağa girmiş ve tutuklanmış birisi. Yine tutuklanmamak için böyle bir yola başvurduğunu düşünüyoruz.

28 yaşındaki adamın annesi oğlunu aramak için saatler harcadığını ve sonunda onu elleri ve ayakları çivilenmiş halde bulduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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