HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

25.05.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

Korona virüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan'da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Hindistan'a, Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

CAN KAYBI SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751'e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Biden ve Putin zirvesinin 15-16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı öne sürüldüBiden ve Putin zirvesinin 15-16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı öne sürüldü
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.