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  4. Hindistan'da bir şahıs maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı

Hindistan'da bir şahıs maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı

21.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da sokakta maske takmayan bir kişiye para cezası kesen ardından tartaklayan polise, şahıs tokat atarak karşılık verip olay yerinden koşarak kaçtı.

Hindistan'da bir şahıs maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı

Hindistan’da polis ve vatandaşlar arasındaki ilginç olaylar devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı.

TOKAT ATARAK KARŞILIK VERDİ

Tartaklanan genç adam ise, araç içinde oturan polise tokat atarak karşılık verdi. Polise tokat atmasının ardından olay yerinden koşarak kaçan genç adamı, diğer bir polis memuru yakalamaya çalıştı.

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Genç adam kısa sürede gözden kaybolarak izini kaybettirdi. Olayın yaşandığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

POLİS 5 KİŞİYE ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ YAPTIRMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai’de bulunan Marine Drive’da polis maske takmayan 5 kişiye “ördek yürüyüşü” yaptırmış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. (İHA)

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