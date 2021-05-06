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Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!

06.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kayıtlara geçti.

REKOR KIRILDI

Günlük vaka sayısı 30 Nisan'da kaydedilen 402 bin 351 vakanın ardından, bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 77 bin 410 bine, toplam can kaybı sayısı 230 bin 168'e ulaştı.

Ülkede halen 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi sürüyor.

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Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son bir ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmaya ve sıvı oksijen tanklarını ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu açıklandı.

OKSİJEN SIKINTISI ÖLDÜRDÜ

Times of India'nın haberine göre de ülkenin güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı Kovid-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hindistan

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