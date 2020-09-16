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Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Hindistanlı yetkililer, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının 5 milyonu aştığını açıkladı. Ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada.

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu geçti

80 binden fazla kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Oksijenin ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yeterli olmadığı Hindistan'da ölüm oranı, bu kadar fazla vaka görülen diğer ülkelere göre yine de düşük.

Salgının başından yaz aylarına kadar sert tedbirler alan hükümet, milyonlarca iş kaybının önüne geçmek için son haftalarda kısıtlamaları yumuşatmaya başlamıştı. bunun ardından günlük yeni vaka sayısı 90 binin üzerine çıktı.

Son 24 saatte tespit edilen 90 bin 123 kişiyle birlikte Hindistan'da toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a yükseldi.

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