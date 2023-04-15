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Hindistan'da sahte içki faciası: 20 kişi can verdi

15.04.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da sahte içki çok sayıda can aldı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 20 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan eyalette alkol satışı ve tüketimine 2016'da yasak getirilmişti. İşte haberin detayları...

Hindistan'da sahte içki faciası: 20 kişi can verdi

Hindistan'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır alkol yasağı olan Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 20 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, Bihar eyaletine bağlı Doğu Champaran ilçesinden bir polis yetkilisi basına sahte içki tüketen 20 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polis, sahte içki tüketenlerden 6'sının ise hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Aralık 2022'de Bihar eyaletinin Chapra ve Saran ilçelerinde sahte içki tüketimi nedeniyle 70 kişi ölmüştü.

Bihar eyaletinde alkol satışı ve tüketimine 2016'da yasak getirilmişti.

Eyalette geçen yıl 4 milyon litre kaçak içki ele geçirildiği belirtildi. (AA)

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Hindistan sahte içki

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