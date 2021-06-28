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  4. Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 40 bini aştı

Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 40 bini aştı

28.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı. Öte yandan AIIMS diyabet hastası kişilerin kara mantara daha büyük risk altında olduklarını belirtti.

Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 40 bini aştı

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

3 BİN 129 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

DİYABET HASTALARI RİSK ALTINDA

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kara mantar hastalığı
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