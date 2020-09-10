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Hindistan'daki pandemi hastanesinde ventilatör böyle patladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

Hindistan’da koronavirüslü (Covid-19) hastaların tedavi edildiği yoğun bakımda ventilatör patladı.

Patlama nedeniyle hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki Vadodara kentinde meydana geldi.

Koronavirüslü hastaların tedavi altına alındığı yoğun bakımda ventilatör patladı.

Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ventilatörden önce dumanların yükseldiği, ardından da alevlerin yayıldığı görüldü. Sağlık çalışanlarının, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettikleri görülürken; bazı sağlık çalışanları da yataktaki hastaları tahliye etmeye çalıştı. Hastaların panik anları ise kameraya yansıdı. Dumanların kapladığı yoğun bakım ünitesindeki yangında kimsenin zarar görmediği ifade edildi.

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