Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah koronavirüse yakalandı

Bakan Shah, koronavir\u00fcs\u00fcn ilk belirtilerini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde hemen test yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, ikinci testinin de pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Shah, kendisiyle temas\u0131 olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti. \nKaynak: DHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Huawei Watch GT 2 Serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fa!Havaalan\u0131nda korku dolu anlar! Yak\u0131t tankeri u\u00e7akla \u00e7arp\u0131\u015ft\u013111 maddelik sosyal medya d\u00fczenlemesi detaylar\u0131 ne?