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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah koronavirüse yakalandı

Bakan Shah, koronavirüsün ilk belirtilerini gördüğünde hemen test yaptırdığını, ikinci testinin de pozitif çıktığını ifade etti. Shah, kendisiyle teması olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti.

Kaynak: DHA

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