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  4. Hindistan Ticaret Bakanı Goyal'dan Apple açıklaması: "%25'e çıkarmayı planlıyor"

Hindistan Ticaret Bakanı Goyal'dan Apple açıklaması: "%25'e çıkarmayı planlıyor"

23.01.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal'dan dikkat çeken bir Apple açıklaması geldi. Goyal, Apple'ın üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını %25'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

Hindistan Ticaret Bakanı Goyal'dan Apple açıklaması: "%25'e çıkarmayı planlıyor"

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Apple Inc'in üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını %25'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve Çin'deki koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar ve tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin'e alternatif arıyordu.

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"YANILMIYORSAM..."

Goyal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Apple, bir başka başarı öyküsü. Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payı %5-7 civarında. Yanılmıyorsam, buradaki üretim paylarını %25'e çıkmayı hedefliyorlar. Hindistan'da üretilen en son modelleri Hindistan'dan piyasaya sürdüler" dedi. (Reuters)

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