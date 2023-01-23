Hindistan Ticaret Bakanı Goyal'dan Apple açıklaması: "%25'e çıkarmayı planlıyor"

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Apple Inc'in üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını %25'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve Çin'deki koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar ve tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin'e alternatif arıyordu.

"YANILMIYORSAM..."

Goyal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Apple, bir başka başarı öyküsü. Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payı %5-7 civarında. Yanılmıyorsam, buradaki üretim paylarını %25'e çıkmayı hedefliyorlar. Hindistan'da üretilen en son modelleri Hindistan'dan piyasaya sürdüler" dedi. (Reuters)

