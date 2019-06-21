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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

⁃ Bihar eyaletindeki salgında 1 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 136'ya yükseldi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde ensefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 136 çocuk yaşamını yitirdi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletindeki beyin iltihabı salgınında haziran başından itibaren 136 çocuk hayatını kaybetti.

Doktorlarca henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından şimdiye dek 626'dan fazla vaka tespit edildi.

Sağlık ekipleri, erken teşhis yapmak için kapı kapı dolaşarak inceleme yaptı.

Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor.

Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu rahatsızlık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında 40'tan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
beyin iltihabı bihar ensefalit Hindistan liçi meyvesi

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