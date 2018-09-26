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Hindistan'da bina çöktü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Hindistan'da bina çöktü: 5 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binanın çökmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Bharat Nagar bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.

Enkaz altında kalan 4'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşılırken, 8 kişi kurtarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Çöken binanın 20 yıl önce inşa edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bina Enkaz Hindistan Yeni Delhi

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