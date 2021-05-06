Hindistan'da Covid: Günlük vaka sayısı 410 bini geçti, hükümet 'Artışın nedeni yeni varyant olabilir' diyor

VijayRaghavan "Dolaşımdaki virüs seviyesini düşünürsek, üçüncü dalga kaçınılmaz. Ancak bunun hangi takvimde yaşanacağı belirsiz. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız" dedi.

Hükümetin en üst düzey bilim danışmanı Krishnaswamy VijayRaghavan, üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Öte yandan, Hindistan'da son 24 saatte 412 bin vaka ve 3980 ölüm kayılara geçti.

"Çifte mutant", iki mutasyonun bir virüste bir araya geldiği durumlara deniyor.

Ulusal Hastalık Denetim Merkezi yetkilileri ise henüz artan vaka sayısı ile "çifte mutasyonlu varyant" arasında tam anlamıyla bir bağlantı kuramadıklarını söylüyor.

Hindistan yetkilileri, ülkedeki ikinci koronavirüs dalgasının Mart ayında tespit edilen "çifte mutasyonlu varyant" ile bağlantılı olabileceğini açıkladı. B.1.617 adlı mutasyonun bulunduğu örneklere, vaka sayısının yüksek olduğu birkaç eyalette rastlandı.

Hindistan'da mevcut koronavirüs dalgası sağlık sistemini büyük bir baskı altına soktu. Yatak, oksijen ve hatta ölülerin yakıldığı krematoryumlarda sıkıntı yaşanıyor.

Bazı eyaletlerde kısıtlamaya gidilirken, hükümet ekonomik kaygılar nedeniyle ulusal bir kapanma konusunda isteksiz.

'Çifte mutant' nerede bulundu?

Hindistan'a 8 eyaletten alınan ve genetik dizilimi yapılan kabaca 13 bin örneğin 3500'den fazlasında B.1.617 de dahil kaygı yaratan varyantlar bulundu.

Delhi yönetimi bir aydan fazladır varyantın vaka sayısında artışla bağlantısı olmadığında ısrar ediyordu.

Viroloji uzmanı Dr. Shaid Jameel, Hindistan'ın Şubat ayı ortasından itibaren "düzgün bir şekilde" mutasyonları incelemeye başladığını söylemişti.

Hindistan şu an da alınan örneklerin sadece yüzde 1'den biraz fazlasının gen dizilimini yapıyor. İngiltere'de ise salgının zirve döneminde bu oran yüzde 5-6 arasındaydı.

Vaka sayılarında durum ne?

Uttar Pradesh, Haryana, Pencap, Tamil Nadu ve Karnataka eyaletleri Çarşamba günü tek bir gündeki en yüksek ölü sayılarını bildirdi.

Pandemi döneminde en çok vakanın görüldüğü Maharashtra eyaletinde ise 920 kişi hayatını kaybetti.