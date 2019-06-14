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Hindistan'da emniyet güçlerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, polis, Seraikela bölgesinde kurulan bir pazarda devriye gezen 5 polisin, Maocu isyancıların açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti.

Yetkililer, saldırganların, polislerin silahlarını alarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Maocu isyancılar

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