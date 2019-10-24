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Hindistan'da eyalet seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) resmi olmayan sonuçlara göre Maharaştra'da kurduğu ittifakla çoğunluğu elde ederken, Haryana'da birinci parti çıkmasına rağmen çoğunluğu elde edemedi

Hindistan'daki eyalet seçimlerinde iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP), resmi olmayan sonuçlara göre Maharaştra'da kurduğu ittifakla birinci olurken, Haryana'da çoğunluğu elde edemedi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, başkenti ülkenin finans merkezi Mumbai (Bombay) olan Maharaştra'da 288 sandalyenin 160'ını BJP ve ittifak kurduğu Shiv Sena (Şiva'nın Ordusu) kazanırken, BJP 104, Şiva'nın Ordusu ise 56 sandalye elde etti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve ittifak kurduğu partiler 102 sandalye kazanırken, INC 44, ittifakın üyelerinden Milliyetçi Kongre Partisi de (NCP) 54 sandalyeye ulaştı.

Eyalet genelinde 288 sandalye için 3 bin 237 adayın yarıştığı bildirilirken, BJP’nin bir önceki eyalet seçimlerine göre sandalye sayısında azalma gözlemlendi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) ise 2 sandalye kazanabildi.

- Haryana’da çoğunluk yok

Haryana'da 90 sandalyenin 40'ını BJP elde ederken, INC 31 ve Jannayak Janata Partisi (JJP) 10 sandalye kazandı.

Herhangi bir parti 46 vekil çoğunluğunu elde edemezken, bir önceki seçimlere göre BJP 7 sandalye kaybetti, INC ise sandalye sayısını 16 artırdı.

BJP'nin Haryana'daki sandalyelerin 75’ini kazanmayı hedeflediği belirtilirken, çıkan sonuçların partide hayal kırıklığına sebep olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, BJP'nin seçim kazanabildiğini ancak temel desteğini yitirmeye başladığını ifade ediyor.

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Haryana eyaleti Hindistan Maharaştra eyaleti seçim

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