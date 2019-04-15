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Hindistan'da köylülere saldıran leopar öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:51 | Son Güncelleme

Hindistan'da köylülere saldıran leopar öldürüldü

Hindistan'ın Patna eyaletinde 8 kişiyi yaralayan leopar, köylüler tarafından öldürüldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, Telhara köyünde bir leoparın saldırısı sonucu 8 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, 8 kişiyi yaralayan leoparın köylüler tarafından öldürüldüğünü ifade ederek yaban hayatı koruma yasasının çiğnenmesi nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Maharaştra eyaletinde geçen ay 5 yaşındaki kız çocuğu leopar saldırısında hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan köylü leopar Patna

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