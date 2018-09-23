HABER

Hindistan'da Maocu isyancı şiddeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Maocu isyancılar biri milletvekili iki kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde Maocu isyancılar biri milletvekili, iki kişiyi öldürdü.

HindustanTimes'ın haberine göre, olay, Visakhapatnam'a 125 kilometre uzaklıktaki Thutangi köyü yakınında meydana geldi.

Polis, Araku'da eyalet yönetiminin sponsorluğunu yaptığı bir programa katıldıktan sonra dönüş yolundaki milletvekili Kidari Sarveswara Rao ve eski milletvekili Siveri Soma'yı taşıyan araçların yolu, bir grup Maocu isyancı tarafından kesildiğini açıkladı.

Maocu isyancıların bölgede boksit madenciliğini neden destekledikleri konusunda sorguladıktan sonra Rao ve Soma'yı ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Rao ve Soma'nın, eyalette iktidardaki Telugu Desam Partisinin üyesi olduğu ifade edildi.

Öldürülen milletvekilinin öfkeli destekçilerinin, olaydan sonra polisi Rao'yu koruyamamakla suçlayarak iki karakola saldırdığı, birini ateşe verdiği kaydedildi. Öfkeli kalabalığın saldırısında iki polis memuru yaralandı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdüler (2)Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdüler (2)
Afyonkarahisar'da süslü kadınlar pedal çevirdiAfyonkarahisar'da süslü kadınlar pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andra Pradeş Hindistan Maocu isyancılar Milletvekili

En Çok Okunan Haberler

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.