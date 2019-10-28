Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

Hindistan'ın Kerala eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında yaşanan çatışmada 3 isyancının öldüğü bildirildi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, eyaletin Palakkad bölgesindeki ormanlık alanda güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, bir kadının da olduğu 3 Maocu hayatını kaybetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

