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Hindistan'da seçimler öncesi Hindu milliyetçiliği yükselişte

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Ülkede perşembe günü başlayacak parlamento seçimleri öncesine Hindu milliyetçiliği yükseliyor - Hindular için kutsal olan inekleri kestikleri ve etini yedikleri gerekçesiyle Müslümanlara saldırılar düzenleyen aşırılıkçı gruplar, seçimler öncesinde yerel devriye faaliyetlerini artırdı - Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidara geldiği 2014'ten bu yana ülkede dini milliyetçi tavırlarda artış görüldü, bu tavırlar en çok azınlıktaki Müslümanların yaşamını etkiledi - BJP iktidarında çok sayıda eyalette inek kesilmesi yasaklandı. Yasak, dini inancı gereği kurban kesen ve inek eti yiyen Müslüman azınlığı hedef aldı - Hindu aşırılıkçılar Uttar Pradeş eyaletinin Feyzabad şehrindeki 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin yıkılarak yerine Hindu tapınağı kurulması talebiyle gösteriler düzenledi - UNESCO dünya mirası içindeki tarihi Tac Mahal bile Hindu milliyetçilerin hedefinde yer aldı. Uttar Pradeş eyaleti Turizm Bakanlığı tarihi türbeyi 2017 yılında ziyaret edilecek yerler listesine almadı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da 11 Nisan-19 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Hindu milliyetçiliğinin yükseldiği gözlemleniyor.

Ülkede Hindu inancı ve kültürünün sembolleri siyasette giderek daha fazla ön plana çıkarken, Hindular için kutsal olan inekleri kestikleri ve etini yedikleri gerekçesiyle Müslümanlara saldırılar düzenleyen ve "sivil koruma" altında örgütlenen Hindu aşırılıkçı gruplar, seçimler öncesinde yerel devriye faaliyetlerini artırdı.

Hayvan hırsızlıklarını engellemeyi amaçladıklarını iddia eden aşırılıkçı militanlar, kentlerde ve kasabalarda motorlu araçlarla silahlı devriye faaliyeti yürütüyor.

Söz konusu aşırılıkçı gruplar bugüne dek onlarca Müslüman vatandaşı et veya canlı hayvan taşıdıkları, kasap ve kesimhane işlettikleri gerekçesiyle linç etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre, Mayıs 2015 ile Aralık 2018 arasında gerçekleşen 100'den fazla saldırıda 280'den fazla kişi yaralandı.

- BJP iktidarı ve Hindu milliyetçiliği

Siyasi gözlemciler şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların ülkede Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) savunduğu Hindu milliyetçiliğinden cesaret aldığına dikkati çekiyor.

Bir zamanlar Hindistan'da marjinal bir hareket olan Hindu milliyetçiliği son dönemde siyasetin merkezine oturdu. Hindu milliyetçileri Hindistan'ı Müslüman ve Sih azınlıkların yaşam hakkına saygılı, çok kültürlü, seküler bir ülke yerine, eski Hindu geleneklerine ve dini değerlerine göre yaşayan bir ülke haline getirmek istiyor.

BJP'in iktidara geldiği 2014'teki genel seçimlerden bu yana ülkede dini milliyetçi akımlarda artış görüldü. Bu durum en çok azınlıktaki Müslümanların yaşamını etkiledi.

BJP iktidarında, partinin yönetimde olduğu çok sayıda eyalette inek kesilmesi yasaklandı. Yasak, dini inancı gereği kurban kesen ve dana eti yiyen Müslüman azınlığı hedef alıyordu.

Başkent Yeni Delhi ve Uttar Pradeş eyaletine bağlı Feyzabad şehrinde geçen yıl Aralık ayında geleneksel kıyafetleri içindeki binlerce Hindu aşırılıkçı, antik Ayodhya kentindeki 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin yıkılarak, caminin bulunduğu tarihi sit alanına Hindu tapınağı inşa edilmesini talebiyle gösteriler düzenledi.

Öte yandan Başbakan Narendra Modi ve Uttar Pradeş eyaletinin Hindu milliyetçisi Başbakanı Yogi Adityanath, Hindu Kumbh Mela festival kutlamaları için merkezi ve eyalet bütçesinden görülmedik miktarda para harcadı.

Adityanath hükümeti, aldığı kararlarla Babri Camisi'ne ev sahipliği yapan Feyzabad şehrinin adını bölgedeki antik kentin ismi "Ayodhya" ile, festival kutlamalarına ev sahipliği yapan Allahabad şehrinin adını ise Santrikçe kutsal kitaplarda geçen "Prayagraj" ile değiştirdi.

- Tac Mahal Hindu milliyetçilerin hedefinde

Ülkenin sembollerinden biri, UNESCO dünya mirası içindeki tarihi Tac Mahal bile Hindu milliyetçileri tarafından hedef alındı. Babür İmparatoru Şah Cihan'ın 17. yüzyılda Agra kentinde inşa ettiği tarihi cami ve türbe, Uttar Pradeş eyaleti Turizm Bakanlığının 2017 yılı ziyaret edilecek yerler listesine alınmadı. Eyalet Başbakanı Adityanath, ayrıca eyaleti ziyaret eden yetkililere Tac Mahal bibloları yerine Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'nın bir nüshasının hediye edileceğini bildirdi.

Modi'nin rakibi, muhalefetteki seküler Hindistan Kongre Partisi dahi yükselen Hindu milliyetçiliğinin etkisinden kurtulamadı. Kongre Partisinin kontrolündeki Madya Pradeş eyaletinde kamyonetleriyle canlı hayvan taşıyan iki kişi Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında kamu güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hindistan Halk Partisi (BJP) Hindu milliyetçiliği Nerandra Modi

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