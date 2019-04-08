Hindistan'da seçimler öncesi Hindu milliyetçiliği yükselişte

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da 11 Nisan-19 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Hindu milliyetçiliğinin yükseldiği gözlemleniyor. Ülkede Hindu inancı ve kültürünün sembolleri siyasette giderek daha fazla ön plana çıkarken, Hindular için kutsal olan inekleri kestikleri ve etini yedikleri gerekçesiyle Müslümanlara saldırılar düzenleyen ve "sivil koruma" altında örgütlenen Hindu aşırılıkçı gruplar, seçimler öncesinde yerel devriye faaliyetlerini artırdı. Hayvan hırsızlıklarını engellemeyi amaçladıklarını iddia eden aşırılıkçı militanlar, kentlerde ve kasabalarda motorlu araçlarla silahlı devriye faaliyeti yürütüyor. Söz konusu aşırılıkçı gruplar bugüne dek onlarca Müslüman vatandaşı et veya canlı hayvan taşıdıkları, kasap ve kesimhane işlettikleri gerekçesiyle linç etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre, Mayıs 2015 ile Aralık 2018 arasında gerçekleşen 100'den fazla saldırıda 280'den fazla kişi yaralandı. - BJP iktidarı ve Hindu milliyetçiliği Siyasi gözlemciler şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların ülkede Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) savunduğu Hindu milliyetçiliğinden cesaret aldığına dikkati çekiyor.

Bir zamanlar Hindistan'da marjinal bir hareket olan Hindu milliyetçiliği son dönemde siyasetin merkezine oturdu. Hindu milliyetçileri Hindistan'ı Müslüman ve Sih azınlıkların yaşam hakkına saygılı, çok kültürlü, seküler bir ülke yerine, eski Hindu geleneklerine ve dini değerlerine göre yaşayan bir ülke haline getirmek istiyor. BJP'in iktidara geldiği 2014'teki genel seçimlerden bu yana ülkede dini milliyetçi akımlarda artış görüldü. Bu durum en çok azınlıktaki Müslümanların yaşamını etkiledi. BJP iktidarında, partinin yönetimde olduğu çok sayıda eyalette inek kesilmesi yasaklandı. Yasak, dini inancı gereği kurban kesen ve dana eti yiyen Müslüman azınlığı hedef alıyordu. Başkent Yeni Delhi ve Uttar Pradeş eyaletine bağlı Feyzabad şehrinde geçen yıl Aralık ayında geleneksel kıyafetleri içindeki binlerce Hindu aşırılıkçı, antik Ayodhya kentindeki 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin yıkılarak, caminin bulunduğu tarihi sit alanına Hindu tapınağı inşa edilmesini talebiyle gösteriler düzenledi.