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Hipnoterapiyle cinsel sorunlar tedavi edilebiliyor! Erken boşalma ve vajinismus sorunu bakın nasıl çözülüyor

18.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Cinsel işlev bozukluklarına birçok şey neden olabilir. Geçmişteki yanlış davranışlar nedeniyle kendini cezalandırma, olumsuz bir vücut imajı (penis büyüklüğü, vajinalarının çirkin veya farklı olduğunu düşünen kadınlar) nedeniyle utanç duymak gibi. Bununla birlikte fiziksel ve zihinsel gerginlik genellikle cinsel ilgiyi engeller. Hipnoterapi de cinsel probleminizin arkasındaki sebebi ortaya çıkararak size yardımcı olabilir.

Hipnoterapi, hipnoz denilen trans durumunun psikolojik rahatsızlıkların sağaltımında genel olarak kullanılmasıdır. Hipnoterapiyi hipnoterapi uzmanları özellikle uygular. Hipnoterapi hipnozdan sonra gelir. Öncelikle kişinin hipnozda olması, daha sonra da hipnoterapide olması gerekmektedir.

Hipnoterapi, klinik ortamda, psikolojik olarak bir rahatsızlığa yönelik hipnotik durumun kullanılmasıdır.

HİPNOTERAPİ NASIL YAPILIR?

Hipnoterapinin yapılması için belli başlı kriterler vardır. Öncelikle bir klinik ortamı olması gerekmektedir. Bu konuda eğitim almış psikiyatrist veya klinik psikologun eşliğinde yapılmalıdır.

Hipnoterapinin yapılabilmesi için öncelikle hipnoz durumunun oluşturulması gerekir. Hipnoz durumu oluştuktan sonra çalışılacak alan neyse, alana veya rahatsızlığa yönelik hipnoterapik yöntemlerin uygulanabilmesini sağlayacak sessiz, sakin ve güven ortamı içerisinde bir yer gerekmektedir.

Hipnoterapi için kişiyle güven ortamının oluşmuş olması gerekmektedir. İlişki daha ilerlediğinde uygulanabilecek bir yöntemdir.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ NASIL KULLANILIR?

Hipnoterapi, cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde birçok farklı tedavi yöntemiyle beraber kullanılır. Davranışsal terapi yöntemleri etkilidir.

Vajinismus vakasıyla çalışılırken kişiye belli başlı ödevler verilir. Ama kişinin bu ödevleri doğru yapabilmesi ve tekrar terapiye gelmesi genelde sorun olmaktadır. Burada hipnoterapi devreye girer. Verilen ödevler hipnoterapik yöntemlerle kişiye yaşatılabilir, kişinin zihninde bu imajlar oluşabilir. Evde ya da yapılması gereken durumda da çok rahatlıkla bu ödevler yapılabilir.

Erkeklerde de erken boşalma gibi sorunlarda, kontrolün nasıl sağlanacağıyla ilgili yöntemler hipnoterapi sayesinde uygulanabilir hale gelmektedir.

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HİPNOZLA TEDAVİ EDİLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TÜRLERİ

Engellenen cinsel istek Bu iletişim, yakınlık, travmatik cinsel deneyimler, olumsuz ebeveyn modelleri, engellemeler, utanç ve zayıf vücut imajı ile ilgili problemlerle ilgilidir. Hipnoanaliz, görselleştirme ve öneri terapisine ek olarak geçmiş deneyimleri ortaya çıkarmak ve çözmek için kullanılır.

Anorgazmi Hiçbir tıbbi neden olmaksızın orgazm olmamış veya zayıf veya hiç orgazm olmayan kadınları ifade eder. Sebep ve cevaplar akıllarında. Bilinçaltında bir kadının habersiz olabileceği bir direniş vardır. Bunun kilidinin açılması, bırakılması ve hipnoz kullanılarak tamamen serbest bırakılması gerekiyor. Görselleştirme, kişiyi performans endişelerinden uzaklaştıracaktır.

Kadında cinsel uyarılma bozukluğu Cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilen dış genital organların yağlanmaması ve şişmesi anlamına gelir. Suçluluk, düşmanlık ve kaygı genellikle bu bozukluğun psikolojik açıklamalarıdır. Cinsellikle ilgili zevkli düşünce ve duygulara odaklanarak gevşeme teknikleri, görselleştirmeler ve olumlu öneriler verilebilir.

Vajinismus Pelvik taban kaslarının spazma girdiği ve hiçbir şeyin vajinaya giremediği istemsiz bir refleks eylemidir. Nedeni ise karmaşık! Hem zihinsel hem de fiziksel: İlk kez seksin acı verici olduğu hikayeleri kadınlarda derin korkuya neden olabilir.
Bazı kadınlar daha önce seksten zevk almışlardır, ancak hastalık, ameliyatlar veya enfeksiyonlar nedeniyle seksin acı verici olacağından korkarlar.
Ebeveynler onlara seksin kötü bir şey olduğunu ve utanç duyduklarını öğretmiş olabilirler. Rahatlayamazlar çünkü yanlış yaptıklarını hissederler.

Başlangıçta danışanlar kaslarını nasıl esnetip gevşeteceklerini öğrenmelidir, böylece gevşemiş olmanın nasıl bir his olduğunu bilirler. Hipnoanaliz daha sonra kişinin geçmiş travmasını iyileştirmesine yardımcı olabilir ve onu tamamen sakin ve gevşemiş olmaya koşullandıran düşündürücü bir terapi sağlayabilir.

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HİPNOTERAPİ ESNASINDA KİŞİLER NELER HİSSEDER?

Hipnoterapik çalışmalar esnasında aslında tamamen duygusal alanın içinde olunur. Doğal olarak çok yoğun duygular ortaya çıkabilir. Kişi tamamen kaygı duyduğu veya çok korktuğu bir durumla yüz yüze gelebilir. Bunlar çok ciddi duygusal reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Duygu boşalması olabilir, bunların hepsinin klinisyen kontrolünde yapılması çok önemlidir. Bu tür durumlarda insan ruh yapısı tamamen kırılabilir. O yüzden hipnoterapi esnasında yaşananlar oldukça büyük önem taşır.

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