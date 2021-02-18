Hipnoterapiyle cinsel sorunlar tedavi edilebiliyor! Erken boşalma ve vajinismus sorunu bakın nasıl çözülüyor

Hipnoterapi, hipnoz denilen trans durumunun psikolojik rahatsızlıkların sağaltımında genel olarak kullanılmasıdır. Hipnoterapiyi hipnoterapi uzmanları özellikle uygular. Hipnoterapi hipnozdan sonra gelir. Öncelikle kişinin hipnozda olması, daha sonra da hipnoterapide olması gerekmektedir. Hipnoterapi, klinik ortamda, psikolojik olarak bir rahatsızlığa yönelik hipnotik durumun kullanılmasıdır. HİPNOTERAPİ NASIL YAPILIR? Hipnoterapinin yapılması için belli başlı kriterler vardır. Öncelikle bir klinik ortamı olması gerekmektedir. Bu konuda eğitim almış psikiyatrist veya klinik psikologun eşliğinde yapılmalıdır. Hipnoterapinin yapılabilmesi için öncelikle hipnoz durumunun oluşturulması gerekir. Hipnoz durumu oluştuktan sonra çalışılacak alan neyse, alana veya rahatsızlığa yönelik hipnoterapik yöntemlerin uygulanabilmesini sağlayacak sessiz, sakin ve güven ortamı içerisinde bir yer gerekmektedir. Hipnoterapi için kişiyle güven ortamının oluşmuş olması gerekmektedir. İlişki daha ilerlediğinde uygulanabilecek bir yöntemdir.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ NASIL KULLANILIR? Hipnoterapi, cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde birçok farklı tedavi yöntemiyle beraber kullanılır. Davranışsal terapi yöntemleri etkilidir. Vajinismus vakasıyla çalışılırken kişiye belli başlı ödevler verilir. Ama kişinin bu ödevleri doğru yapabilmesi ve tekrar terapiye gelmesi genelde sorun olmaktadır. Burada hipnoterapi devreye girer. Verilen ödevler hipnoterapik yöntemlerle kişiye yaşatılabilir, kişinin zihninde bu imajlar oluşabilir. Evde ya da yapılması gereken durumda da çok rahatlıkla bu ödevler yapılabilir. Erkeklerde de erken boşalma gibi sorunlarda, kontrolün nasıl sağlanacağıyla ilgili yöntemler hipnoterapi sayesinde uygulanabilir hale gelmektedir. HİPNOZLA TEDAVİ EDİLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TÜRLERİ Engellenen cinsel istek Bu iletişim, yakınlık, travmatik cinsel deneyimler, olumsuz ebeveyn modelleri, engellemeler, utanç ve zayıf vücut imajı ile ilgili problemlerle ilgilidir. Hipnoanaliz, görselleştirme ve öneri terapisine ek olarak geçmiş deneyimleri ortaya çıkarmak ve çözmek için kullanılır. Anorgazmi Hiçbir tıbbi neden olmaksızın orgazm olmamış veya zayıf veya hiç orgazm olmayan kadınları ifade eder. Sebep ve cevaplar akıllarında. Bilinçaltında bir kadının habersiz olabileceği bir direniş vardır. Bunun kilidinin açılması, bırakılması ve hipnoz kullanılarak tamamen serbest bırakılması gerekiyor. Görselleştirme, kişiyi performans endişelerinden uzaklaştıracaktır.