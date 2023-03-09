Hipnozla zayıflama mümkün mü? Hipnozla nasıl kilo verilir?

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve başvurulan bir yöntem olan hipnoz, çeşitli bağımlılıklardan, korkulardan, sürekli bir endişe halinden, yeme ya da uyku bozukluklarından kurtulmak için kullanılmaktadır. Mevcut tedavilere ek olarak ve bu tedavi süreçlerinin kısaltılması konusunda yardımcı olduğu da söylenmektedir. Bazı uzmanlara göre hipnozla zayıflayanlar da vardır ancak hipnozun zayıflamak için tek başına yeterli olduğu kesin ve net olarak belirtilmemiştir. Uyku hâli olduğu söylenen hipnozun asıl hedefinin seans sırasında kişiyi bir noktaya odaklamak olduğu bilinmektedir.

Hipnoz ile zayıflama kaç seansta gerçekleşir?

Hipnozla kilo verme isteniyorsa bir uzman bir doktor tarafından verilen diyet programına da uyulması gerekir. Spor yaparak desteklenen, verilen listeye göre beslenilen bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Aksi takdirde tek başına hipnoz tedavisinin kilo vermek için yeterli olmaz. Eğer kişiler hipnoza yatkınsa hipnoz uygulaması gerçekleştirilir. Bu uygulama bu alanda uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır. Ciddi ve ağır bir hastalık tanısı bulunmayanlar, bunama aşamasına gelmemiş olan ve yaşı çok ileri olmayan kişiler hipnoz tedavisine yönlendirilebilir.

Hipnoz ile zayıflamak isteyen kişiler hipnotize edilmek için uygun şartlara ve bünyeye sahipse hipnoz yapılabilir. Bilinçaltına hitap eden hipnozun beyne gönderilen komutlarla yeme bozukluklarına engel olduğu bilinir. Uzman doktorlar hipnoz seanslarına ek olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi gerektiğini belirtir. Çeşitli hastalıkların tedavisi ve psikolojik sıkıntılar için kullanılan hipnoz yönteminin kaç seansta tamamlanacağı kişiye ya da kişinin şikayetçi olduğu duruma göre bağlılık gösterebilir. Hipnozla zayıflama tedavisi için de aynı durum geçerlidir.

Bir kişinin hipnoz zayıflama tedavisini kaç seansta tamamlayabileceği konusunda net bir şey söylenmemektedir. Ancak ortalama olarak sigara bırakmak için hipnoz seanslarının 4 ya da en fazla 7 seansta tamamlandığı bilinir.

Hipnoz ile kilo verme nasıl yapılır?

Kişilerin kilo verememeleri çocukluk travmaları, aileden birilerinin küçük yaşta söylediği bir söz ya da yaşattığı olayla ilgili olabilir. Bu noktada bilinçaltı devreye girerek kişiyi yaşadığı yeme bozukluğundan kurtarabilir. Hipnoz ile bilinçaltı uyarıldığı ve olası bir bağımlılık durumuna müdahale edildiği için sigara ve benzeri alışkanlıkların da bu sayede giderilebildiği bilinir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilere hipnoz ile telkin yöntemi uygulanır. Bu yöntemin uygulandığı kişiler herhangi bir sebeple oluşan yeme bozukluklarından hipnoz ile kurtulabilir.

Sağlıklı beslenme, zorlayıcı diyetlere mecbur hissetme ve bu nedenle mutsuz olma gibi durumların da bilinçaltına müdahale edilerek giderilmesi hedeflenir. Kişilerin herhangi bir duygu durumu değişikliğinde yemek yeme isteklerine engel olmak amaçlanır. Kilo vermek isteyen kişilere uygulanan hipnoz yönteminin ardından kişilerin seanslar sonrasında aşırı bir yeme isteği duymayacağı söylenir. Duyguları ve yemekler arasında kurulan bağı kopartmak amacıyla kişiye hipnoz uygulanır.

Gece yemek yemek hipnozla tedavi edilebilinir mi?

Kilo vermek için birçok yol deneyen insanların bazıları tarafından tercih edilen uygulamalardan biri de hipnozdur. Telkin yoluyla zayıflama anlamına da gelen hipnoz sayesinde kilo verilebildiği söylenir. Ancak kilo verebilmek için yalnızca hipnozun tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir. Gece yemek yemek bir tür beslenme bozukluğu ve sağlık için kötü kabul edilen bir bağımlılık olarak tanımlanır. Hipnoterapi ile yeme bozukluklarına müdahale edildiği durumlar olduğu için gece yemek yeme konusunda da etkili olduğu bilinir.



