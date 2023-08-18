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Hırçın Karadeniz sularında yürekler ağza geldi! Çocukları feryat figan ağladı: 'Anne baba ses ver!'

18.08.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kuzenleriyle denize giren 14 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği Samsun'da bir kez daha can pazarı yaşandı, feryatlar yürekleri dağladı. Yozgat'tan Samsun'a gelen aile serinlemek için denize girdi ancak deniz dalgalıydı. Aralarında 12 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğun da bulunduğu 5 kişi akıntıya kapıldı. Ortalığı bir anda panik sararken Kerim-Ayşegül Demir çiftinin çocukları gözyaşları içinde haykırdı.

Hırçın Karadeniz sularında yürekler ağza geldi! Çocukları feryat figan ağladı: 'Anne baba ses ver!'

Karadeniz sularında akıntıya kapılan 3'ü çocuk 5 kişiden Ayşegül-Kerim Demir çifti bir süreliğine gözden kaybolunca yürekler ağza geldi. Dalgıçlar ve cankurtaranlar tarafında kurturulup sedyeyle ambulansa taşınan çiftin arkasından çocukları metrelerce koşarken gözyaşlarına boğulup feryat ettiler. Ortalığı saran panik havası fotoğraf karelerine de yansıdı.

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DALGALI DENİZE GİRDİLER

Bu sezon 16 kişinin boğulduğu Samsun’da Karadeniz’de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat Sorgun’dan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde saat 11.00 sıralarında aileden Ayşegül Demir (35), Kerim Demir (35), Duygu Demir (14), Hatice Yılmaz(12) ve Rabia Yılmaz (14) akıntıya kapıldı.

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DENİZDE KAYBOLDULAR

Çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir, dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağ çıkarıldı.

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"ANNE BABA SES VER!"

Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve cankurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Çocuklar denizden çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa yetiştirilmeye çalışan anne ve babalarının arkasından metrelerde koşup “Anne-baba ses ver” diye feryat ettiler. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer akrabalar da küçük çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, Kerim Demir’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Öte yandan boğulma vakalarına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan 2’si de fenalık geçirdi. Cankurtaranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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